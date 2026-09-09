La tercera etapa de Rubén Darío Insua en San Lorenzo ya está en marcha y el entrenador no tardó en fijar un objetivo concreto para el equipo. En su presentación oficial como nuevo DT azulgrana, el Gallego fue claro sobre la meta inmediata que tendrá por delante en un contexto deportivo complejo: clasificar a los play off del Torneo Clausura.

El histórico referente del club fue presentado este miércoles acompañado por dirigentes y recibió una cálida bienvenida de parte del presidente Marcelo Culotta, quien destacó el fuerte vínculo que une a Insua con la institución.

“Es un momento muy especial tener a alguien que nació en San Lorenzo como Darío. Es su tercer ciclo como técnico, forma parte de la historia del club y vuelve a un San Lorenzo que lo necesita”, expresó el mandatario.

Las palabras no fueron casuales. En Boedo entienden que el regreso de Insua representa mucho más que un simple cambio de entrenador. Se trata de la vuelta de una figura identificada con los colores azulgranas y de un técnico que ya supo sacar al equipo adelante en momentos difíciles.

Por eso, Culotta fue aún más allá y aseguró que “sabemos que es el técnico ideal para este momento”, dejando en evidencia la confianza que la dirigencia depositó en el Gallego para intentar revertir el presente futbolístico del equipo.

Insua llegó a un acuerdo el pasado domingo y apenas un día después encabezó su primera práctica al frente del plantel profesional. Allí comenzó a transmitir su mensaje y su forma de trabajo.

“El plantel está con ganas de trabajar y progresar. No esperábamos otra cosa”, señaló el entrenador, quien además dejó una frase que rápidamente se hizo viral entre los hinchas: “Los jugadores saben el horario de llegada al entrenamiento, pero no el de salida”.

La declaración reflejó el sello que históricamente caracterizó sus ciclos anteriores: disciplina, intensidad y compromiso absoluto.

El técnico también destacó el impacto positivo que tuvo la victoria por 1-0 ante Talleres, conseguida antes de su regreso oficial al banco de suplentes.

“Mejora la confianza y la autoestima”, sostuvo sobre un triunfo que le permitió al equipo cortar una racha negativa y encarar esta nueva etapa con otro ánimo.

A la hora de hablar del desafío inmediato, Insua no esquivó la responsabilidad y dejó en claro cuál será el objetivo de corto plazo.

“Buscaremos entrar en los play off”, afirmó sin rodeos.

Para lograrlo, el entrenador entiende que el camino estará en el trabajo cotidiano. “Vamos a tratar de conseguir el día a día, la suma de los ensayos, instalar una buena química y ser competitivos”, explicó.

Con ocho fechas por disputar y un torneo que no permite demasiados tropiezos, el margen de error es reducido. Por eso el Gallego apuesta a recuperar rápidamente una identidad de juego y fortalecer un grupo que necesita resultados para volver a ilusionarse.

Consultado sobre posibles incorporaciones o salidas, el entrenador evitó profundizar en nombres propios y dejó en claro dónde está puesta hoy su atención.

“Estamos focalizados en el domingo. No es el momento de hablar de incorporaciones o de jugadores que puedan irse. Hay que tener respuestas importantes dentro de la cancha”, remarcó.

Además, volvió a insistir en una idea que ha defendido a lo largo de toda su carrera: potenciar a los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores.

“Hay que valorizar el trabajo de inferiores y construir tu propio patrimonio. Si tenés buenos jugadores, menos tenés que mirar hacia afuera”, aseguró.

San Lorenzo apostó nuevamente por un hombre de la casa para intentar salir adelante. Y aunque el camino recién comienza, Insua ya dejó en claro cuál será la primera misión de su tercer ciclo: meter al Ciclón en los play off y devolverle la competitividad a un equipo que busca reencontrarse con su mejor versión.