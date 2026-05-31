Luego de dar una gran sorpresa, João Fonseca derrotó en cuatro sets a Casper Ruud y sigue avanzando en Roland Garros. El brasileño de 19 años se impuso al noruego, 16° del mundo, por 7-5, 7-6 (8), 5-7 y 6-2 para seguir alimentando la ilusión luego de eliminar a Novak Djokovic en un maratónico partido de casi cinco horas. El carioca se metió entre los ocho mejores del certamen parisino tras eliminar al dos veces finalista que había quedado como uno de los favoritos por la ausencia de Carlos Alcaraz y la eliminación de Jannik Sinner.

En un partido trabajado, pero donde supo imponerse, Fonseca fue agresivo y llevó a Ruud al límite con un par de break points que el nórdico logró levantar, sin embargo cuando parecía que el primer set se iba al tiebreak, el carioca consiguió quebrarle en el duodécimo game para ponerse set arriba.

En la segunda manga, Fonseca consiguió un quiebre rápido que consolidaba su buen momento en el partido, pero Ruud dio pelea, consiguió buenas devoluciones y recuperó inmediatamente el break. A pesar de que el noruego luego tuvo una chance de quebrar, el duelo se fue al desempate que duró un cuarto de hora y donde, luego de una enorme paridad, el brasileño logró inclinar en su favor por 10-8 para hacerse con el segundo parcial.

El duelo se le hacía cuesta arriba al escandinavo, pero escudado en una buena defensa consiguió torcer en su favor otro set muy parejo. Zafó de un quiebre en el quinto game y, cuando tuvo su oportunidad, logró la ruptura que le entregó ese parcial por 7-5 en un duelo que ya iba para las tres horas.

Sin embargo, la sentencia llegó en el cuarto set. Fonseca no cedió puntos en su turno de saque luego de quedarse con el de Ruud y sacó ventaja de 2-0. A pesar de la pelea que dio el ex 2 del mundo para nivelar las acciones, no tuvo la energía para complicar al brasileño quien con la velocidad de sus golpes consiguió un nuevo break que encaminó su victoria por 6-2 en el último parcial. Con 19 años y 9 meses, ahora Fonseca es el brasileño más joven en unos cuartos de final de Grand Slam, superando la marca del icónico Gustavo Kuerten, quien estuvo desde las gradas alentándolo. La ilusión está intacta para el verdeamarelho, que se medirá a Jakub Mensik​​​​​​​ en cuartos.