Luego de los encuentros de ayer, la Copa Sudamericana confirmó que tendrá el apasionante cruce de cuartos de final entre Boca y San Pablo. Uno de los focos del duelo estará puesto en Jonathan Calleri, actual capitán del equipo brasileño que guarda un vínculo especial con el Xeneize por su paso en el club entre 2014 y 2016, donde fue dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Calleri, bicampeón con Boca en 2015 al levantar la Liga Profesional y la Copa Argentina bajo la dirección del Vasco, expresó su entusiasmo tras la victoria de San Pablo sobre Bolívar: “Va a ser un partido muy especial para mí. Voy a regresar a La Bombonera después de diez u once años. Toda mi familia va a estar allá y tengo muchos amigos que seguramente me deben estar mandando mensajes”.

El delantero destacó además la dificultad del encuentro y la estrategia a seguir: “Vamos a ir allí a intentar ganar para venir aquí a definir la serie. Sabemos que será difícil, ellos tienen un muy buen equipo, con un gran entrenador y vamos a hacer todo lo posible para conseguir la clasificación”. En la serie contra Bolívar, Calleri fue clave al convertir el penal que puso el 2-1 para San Pablo, que terminó imponiéndose 3-1 en el Morumbí tras el empate 1-1 de la ida en La Paz.

Dos años intensos en Boca

La llegada de Calleri se dio en 2014, cuando fue incorporado por Carlos Bianchi desde All Boys. A pesar de un inicio complicado que derivó en la salida del Virrey, el delantero se afianzó con la llegada de Arruabarrena, quien potenció su rendimiento. En ese período, el delantero anotó 23 goles y dio 12 asistencias en 63 partidos, además de conquistar la Liga Profesional y la Copa Argentina en 2015. No obstante, también vivió las malas experiencias de las eliminaciones ante River, primero por la Copa Sudamericana en 2014 y luego por la Copa Libertadores 2015, en el tristemente célebre episodio del gas pimienta.