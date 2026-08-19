Boca está muy cerca de concretar dos nuevas salidas de su plantel. Marcelo Weigandt y Juan Barinaga, dos laterales derechos que dejaron de estar en los planes de Rodolfo Arruabarrena, tienen encaminadas sus respectivas partidas y en las próximas horas podrían quedar definidas sus nuevas etapas.

El Chelo Weigandt tiene todo avanzado para continuar su carrera en Liga de Quito, mientras que Barinaga podría permanecer en el fútbol argentino y convertirse en refuerzo de Racing. En ambos casos, se trataría de préstamos que les permitirían encontrar la continuidad que no tendrán en el Xeneize.

La salida de Weigandt aparece como la más avanzada. El defensor de 26 años regresó a Boca a comienzos de este año después de haber sido campeón de la MLS con Inter Miami junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul. En su vuelta comenzó como alternativa de Barinaga, pero las lesiones de su compañero le abrieron la puerta para sumar minutos.

Sin embargo, su rendimiento no terminó de convencer y con el correr del semestre perdió terreno. El Chelo incluso terminó relegado y, con la llegada de Arruabarrena, recibió el mensaje de que debía buscar una nueva oportunidad lejos de La Bombonera.

Luego de algunos sondeos, entre ellos uno de Rosario Central, apareció la posibilidad de Liga de Quito, dirigida por Gustavo Álvarez. El acuerdo sería por una temporada, con una opción de compra cuyos montos todavía no trascendieron.

Barinaga también tiene las horas contadas en Boca, aunque su futuro depende de una operación que se desarrolla en otro frente. El Colo tiene encaminada su llegada a Racing, pero para que la transferencia se concrete primero debe producirse la salida de Gastón Martirena rumbo a Santos de Brasil.

La operación del lateral de Racing con el conjunto brasileño todavía tiene un obstáculo importante: Santos mantiene una prohibición para incorporar futbolistas por una deuda pendiente con Mónaco vinculada al traspaso de Jean Lucas. Si el club brasileño logra solucionar ese inconveniente, Martirena podría emigrar y Barinaga tendría el camino liberado para desembarcar en Avellaneda.

El Colo había llegado a Boca a mediados de 2024 procedente de Belgrano, en una operación cercana a los tres millones de dólares. Durante su etapa en el club alternó titularidades y suplencias, primero con Fernando Gago y luego con Claudio Úbeda, con quien llegó a consolidarse sobre el cierre de 2025. Pero 2026 comenzó de otra manera. Las lesiones y algunos rendimientos irregulares hicieron que perdiera su lugar y, al igual que Weigandt, recibió de parte del nuevo entrenador la noticia de que no sería tenido en cuenta para este segundo semestre.

Así, Boca se encamina a desprenderse de dos jugadores que necesitaban minutos y que, con el nuevo proyecto deportivo, no tenían demasiado lugar. Para el Xeneize, las salidas permitirían liberar espacio dentro del plantel; para Weigandt y Barinaga, representan la posibilidad de relanzar sus carreras y volver a sentirse protagonistas.