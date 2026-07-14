“Es solo un partido de fútbol”. El primero en decirlo fue el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, luego de la clasificación a semifinales del Mundial 2026, cuando ya se sabía que el rival iba a ser Inglaterra. Dos días después, Jordan Pickford repitió esa misma frase una y otra vez ante las consultas de periodistas ingleses y argentinos, pero también mexicanos y bangladesíes.

Pickford midió cada una de sus respuestas sobre Argentina

“Sabemos lo bueno que es Messi, pero también sabemos lo bueno que es el equipo argentino”

“No se trata solo de Argentina: son los cuatro mejores equipos del mundo enfrentándose entre sí en semifinales”

“Son dos selecciones con hinchadas muy pasionales”

“Jugué contra Dibu Martínez cuando él estaba en Wolverhampton a préstamo y yo en Preston North End. Tuvo su oportunidad en Argentina y la aprovechó. Es un arquero top”

"No creo que Messi tenga temor de patear otro penal" (después de haber errado dos en este Mundial)

“Todos hablan de Messi porque es uno de los mejores de todos los tiempos, pero nosotros también tenemos que enfocarnos en la habilidad y el talento que tenemos en el plantel”.

El arquero inglés ni siquiera quiso meterse de lleno en los partidos del pasado y en los recuerdos que tenía: “¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron? ¿En 2005? Demasiado tiempo…”, dijo.

A Pickford se le escapó una sonrisa cuando le recordaron el cruce entre Diego Simeone y David Beckham en el Mundial ‘98, que culminó con la expulsión del segundo y el triunfo albiceleste. El periodista británico le mencionó ese hecho para preguntarle por las supuestas “dark arts” (artes oscuras) de los argentinos en la cancha: “Todos vieron cómo jugamos a lo largo del torneo, cómo queremos ganar y cómo evitamos cualquier tipo de peleas. Hemos sido muy respetuosos en cada partido”, cerró.