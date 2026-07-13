La cuenta regresiva para el duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 ya comenzó y la tensión se siente en ambos lados. Mientras los dirigidos por Lionel Scaloni preparan el encuentro tras eliminar a Suiza, el cantante Liam Gallagher sorprendió con un mensaje en sus redes sociales que alimentó la histórica rivalidad futbolera entre ambos países.

El líder de Oasis, reconocido por su fanatismo por la selección inglesa, utilizó su cuenta de X para dejar en claro su confianza de cara al compromiso frente a la Selección Argentina. “Vamos a ganar este Mundial”, escribió el músico, convencido de que el conjunto británico llegará hasta el final del certamen.

Lejos de quedarse con esa frase, Liam Gallagher redobló la apuesta y agregó: “No sé cómo, no me importa, respeto a todos estos jugadores, al entrenador. Tienen que hacer que suceda”. Sus palabras generaron miles de reacciones entre fanáticos ingleses y argentinos, que comenzaron a palpitar uno de los cruces más atractivos del campeonato.

El seleccionado inglés consiguió su boleto a las semifinales luego de vencer por 2 a 1 a Noruega en un partido muy disputado que recién pudo definir en el tiempo suplementario. Ese triunfo le permitió convertirse en el primer semifinalista y esperar por el vencedor del duelo entre Argentina y Suiza.

Por su parte, la Selección Argentina arrancó con autoridad frente al conjunto suizo. Apenas transcurridos diez minutos, Alexis Mac Allister abrió el marcador al conectar de cabeza un córner y poner en ventaja al equipo de Lionel Scaloni, que parecía encaminar una clasificación sin demasiadas complicaciones.

Liam Gallagher se planta contra Argentina

Sin embargo, el desarrollo cambió en el complemento. Suiza alcanzó el empate a los 67 minutos y el encuentro volvió a equilibrarse. Poco después, Breel Embolo fue expulsado tras simular una infracción, lo que dejó a los europeos con un jugador menos. Aun con superioridad numérica, Argentina no lograba romper la resistencia rival.

La definición llegó recién en el alargue. A los 112 minutos apareció Julián Álvarez con un remate letal para poner el 2-1 y, cuando el reloj marcaba el último instante del encuentro, Lautaro Martínez aprovechó un rebote del arquero Gregor Kobel tras un disparo de Thiago Almada y sentenció el 3-1 definitivo. Ahora, Argentina buscará un lugar en la final del Mundial 2026 frente a una Inglaterra que ya empezó a jugar el partido desde las redes sociales gracias a Liam Gallagher.