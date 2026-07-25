Newell's y Talleres pondrán primera en el Torneo Clausura 2026 este sábado desde las 17 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, en un encuentro que promete captar gran parte de la atención de la jornada. El partido marcará el debut oficial de Jorge Sampaoli como entrenador del conjunto cordobés y será una prueba importante para dos equipos que necesitan mejorar la imagen que dejaron durante el primer semestre.

La Lepra llega golpeada tras una floja campaña en el Torneo Apertura. El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka finalizó en los últimos puestos de la tabla y tampoco pudo encontrar consuelo en la Copa Argentina, donde quedó eliminado prematuramente frente a Acassuso. Con la obligación de cambiar la cara y recuperar protagonismo, Newell's apostó fuerte en el mercado de pases con las incorporaciones de Alan Soñora, Agustín García Basso, Franco Escobar y Lautaro Giannetti.

Por su parte, Talleres inicia una nueva etapa. La eliminación en los octavos de final del Apertura ante Belgrano provocó la salida de Carlos Tevez y abrió la puerta para la llegada de Sampaoli, quien vuelve a dirigir en el fútbol argentino después de 26 años. El entrenador de Casilda buscará imprimir rápidamente su sello en un equipo que también tuvo movimientos importantes en el mercado.

La T sufrió la salida de Guido Herrera, histórico arquero y capitán del club, pero reaccionó con la contratación de Ezequiel Unsain para custodiar el arco. Además, sumó a Federico Fattori y Román Riquelme con el objetivo de reforzar una estructura que pretende volver a pelear en los primeros puestos.

En Rosario, ambos equipos intentarán arrancar el campeonato con una victoria que les permita dejar atrás un semestre irregular. Para Newell's será una oportunidad de reconciliarse con su gente, mientras que Talleres buscará comenzar con el pie derecho la era Sampaoli.

Probables formaciones

Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti o Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera o Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.

Datos del partido

• Hora: 17.00



• Estadio: Marcelo Bielsa (Rosario)



• Árbitro: Jorge Baliño



• VAR: José Carreras



• TV: ESPN Premium