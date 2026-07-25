Huracán derrotó a Banfield por 1 a 0 este viernes en el estadio Tomás Adolfo Ducó en el porteño barrio de Parque Patricios, en uno de los encuentros de la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

Estreno positivo para El Globito ante su público. En un encuentro que dominó en su mayoría del tiempo jugadio, el equipo de Diego Martínez derrotó a Banfield por 1 a 0 y sumó sus primeros tres puntos en el arranque del certamen para ambos equipos. El único gol del compromiso fue obra del goleador ecuatoriano, Jordy Caicedo, quien aprovechó un balón a la salida de un córner y de media vuelta batió al arquero.

Desde el inicio, el equipoporteño asumió el protagonismo y generó las mejores situaciones de peligro, pero Facundo Sanguinetti sostuvo al Taladro con muy buenas intervenciones. Antes de la ventaja de Huracán, Banfield pudo ponerse en ventaja por intermendio de Tiziano Perrotta, pero la acción que terminaba en gol fue anulada por posición adelantada tras la revisión del VAR.

En la próxima fecha, el Globo visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Bautista Gargantini en el Parque General San Martín de la capital cuyana y el Taladro recibirá la visita de Sarmiento de Junín.