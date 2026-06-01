Después de una semana inolvidable, se acabó el camino de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros. El tenista argentino de 24 años cayó 6-4, 7-6 (2) y 7-6 (6) ante Matteo Berrettini y se despidió del Abierto de Francia en lo que fue la mejor performance de su carrera en un Grand Slam, incluida una victoria ante el número 1 del mundo, Jannik Sinner.

Luego de imponerse en tercera ronda ante el español Martín Landaluce en casi seis horas, el argentino tenía enfrente a un Berrettini (105°) que fuera 6 del mundo allá por 2022 y que aprovechó la cantidad de horas de vuelo con las que Juanma llegaba en las piernas. Algo errático y más cauteloso que lo que venía siendo, el tenista albiceleste cedió su saque en el segundo game y el italiano aprovechó para ponerse 3-0 sosteniendo esa ventaja sin dar concesiones a su rival, cerrando el 6-3 en su favor.

Berrettini vuelve a cuartos de final del Abierto de Francia luego de cuatro años. (Foto: AFP)

La segunda manga y la tercera tuvieron un mejor nivel de la Compu, pero no iba a alcanzar para nivelar el duelo. Pese a mantener el servicio, Cerúndolo fue incapaz de inquietar el saque de su rival, muy firme con su derecha. El duelo fue al desempate y allí Berrettini aprovechó un inoportuno bajón físico del argentino para quedarse el desempate por 7-2, acercándose a la victoria.

Ya en el tercer parcial, Cerúndolo encontró un quiebre en el quinto juego y parecía que lo emparejaba. Aquella diferencia duró hasta el 5-4, donde el argentino sirvió para cerrar el set pero jugó un mal game que el italiano aprovechó plenamente para establecer una igualdad que siguió hasta el tiebreak. Allí el que sacó ventaja inicial fue el albiceleste, pero estando 6-3 arriba sucumbió de nuevo: Berrettini se recuperó y finalmente dio vuelta el tanteador para cerrar el cotejo a su favor. Fue 6-3, 7-6 (2) y 7-6 (6) para el europeo, que retorna a esta instancia en Roland Garros tras lo hecho en 2022.

A pesar de ver su sueño terminado Cerúndolo puede irse más que contento con lo hecho. Una vez que se actualice el ranking, Juanma alcanzará su posición más destacada en el ranking ATP. Luego de comenzar 54° esta edición de Roland Garros, el ranking en vivo lo tiene como el número 44, un crecimiento de doce posiciones que puede ir más arriba aún dependiendo de quién gane el torneo. Sin dudas, un paso adelante para el porteño de 24 años, que a base de un enorme esfuerzo consiguió una inolvidable actuación en la arcilla francesa.