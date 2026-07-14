Los Juegos Regionales para Personas Mayores, impulsados por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, están en la etapa final de la instancia local de competencia que organiza cada uno de los municipios. Los ganadores de esta fase clasificarán a las finales regionales que comenzarán a fines del mes de julio. Luego, los campeones accederán a la gran final provincial prevista para septiembre en fecha y lugar a confirmar.

Desde la secretaría de Deportes, a cargo del programa, destacaron que esta etapa definirá a los representantes de las once disciplinas del programa para participar de los Juegos Nacionales Evita, que serán desde el 28 de septiembre al 2 de octubre en San Juan.

Juegos Regionales para Personas Mayores: Definen Clasificados

Sobre los Juegos Regionales para Personas Mayores

Los Juegos Regionales para Personas Mayores constituyen una iniciativa que busca fomentar hábitos saludables, fortalecer los vínculos sociales y garantizar espacios de participación activa para las personas mayores, de delegaciones de distintos puntos del territorio neuquino, promoviendo valores como la inclusión, el compañerismo y la vida activa.

La etapa local permitirá definir a los representantes que avanzarán a las instancias regionales y provinciales, donde participarán delegaciones de distintos puntos del territorio neuquino.