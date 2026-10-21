Los futbolistas de Boca Juniors protagonizaron un momento descontracturado fuera de la cancha al participar de un juego en el que tuvieron que elegir a sus compañeros según diferentes características. Entre las respuestas, una de las que más llamó la atención fue la del integrante del plantel que recibió las críticas por sus elecciones de vestuario, con comentarios que desataron risas y complicidad.

La actividad quedó registrada en un video difundido por las cuentas oficiales del club y formó parte de la presentación de FC Mobile, el videojuego para celulares desarrollado por Electronic Arts. Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Santiago Ascacíbar, Leandro Lozano y Milton Delgado se sumaron a la propuesta, que incluyó preguntas sobre la velocidad, la habilidad y otras cualidades de los jugadores.

Sin embargo, la consigna sobre quién se viste peor fue la que generó las respuestas más jugosas. Antes de dar un nombre, Paredes anticipó que había varios candidatos: “Hay muy polémicos”. Luego, el mediocampista apuntó contra Enner Valencia y recordó una prenda del delantero ecuatoriano que, al parecer, no pasó inadvertida entre sus compañeros.

Delgado también se sumó a las críticas y describió uno de los estilos que caracterizarían al atacante: “Enner te viene con unos chupines...”. Merentiel coincidió con sus compañeros y aportó otro detalle sobre la combinación elegida por el futbolista: “Gorra bordó y chupín”. Así, entre observaciones y bromas, Valencia quedó en el centro de la conversación.

La discusión no terminó ahí. Santiago Ascacíbar dejó en claro que la elección no era tan sencilla y advirtió que había competencia por el particular reconocimiento. “Hay pelea, hay pelea”, comentó. En ese momento, Merentiel agregó otro nombre a la lista y mencionó a Javito García, el tercer arquero de Boca: “Javito no se queda atrás”.

A pesar de que García también recibió una mención por su manera de vestirse, el consenso terminó inclinándose por Valencia. De esa manera, el delantero ecuatoriano se llevó el particular título de peor vestido del plantel de Boca, en una votación informal que permitió conocer el costado más distendido del grupo.

El divertido video de los jugadores de Boca

El desafío también dejó otras elecciones. Leandro Brey fue destacado como el futbolista más puntual, mientras que Lautaro Blanco recibió el reconocimiento al más fuerte. Para la categoría de velocidad, los participantes eligieron a Leonel Flores, quien se quedó con una distinción vinculada a su capacidad para desplazarse rápidamente dentro del campo de juego.

Por último, Tomás Aranda fue señalado como el jugador con mayor habilidad con la pelota, mientras que Leandro Paredes obtuvo el reconocimiento por su pegada. La consigna relacionada con las mejoras de las cartas del videojuego quedó en manos de Milton Delgado, que completó la lista de elegidos en una actividad que combinó fútbol, humor y complicidad entre los integrantes del plantel xeneize.