Harry Kane volvió a subirse a lo más alto del fútbol europeo. El delantero y capitán de la selección inglesa fue reconocido con la Bota de Oro 2025/26 tras finalizar la temporada como el máximo goleador de las grandes ligas del Viejo Continente y, de paso, dio otro paso hacia un récord que durante años pareció reservado para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El atacante del Bayern Múnich terminó la campaña con 36 goles en 31 partidos en todas las competiciones, una cifra que le permitió imponerse con claridad en la pelea por el galardón. Detrás quedaron Erling Haaland, del Manchester City, con 26 tantos, y Kylian Mbappé, del Real Madrid, con 25.

La conquista tiene un valor especial para Kane, ya que significó su segunda Bota de Oro europea. La primera había llegado en la temporada 2023/24, también durante su etapa en el Bayern, club al que llegó después de haber construido prácticamente toda su carrera en Inglaterra.

El delantero de 33 años atraviesa así una etapa dorada en Alemania. El propio Bayern calificó su campaña como “una temporada para la historia”, mientras Kane continúa transformándose en uno de los grandes referentes de la institución gracias a su capacidad goleadora y a una entrega que excede sus números.

Su llegada al fútbol alemán también le permitió conseguir aquello que durante tantos años se le negó en Tottenham: títulos y reconocimientos individuales de máximo nivel.

La nueva Bota de Oro puso a Kane en una lista cada vez más exclusiva. El inglés alcanzó los dos premios y ahora mira de cerca una marca que tiene como dueños absolutos a dos de los máximos goleadores de la historia.

Lionel Messi es el futbolista que más veces ganó el galardón, con seis conquistas, mientras que Cristiano Ronaldo lo obtuvo en cuatro oportunidades.

Kane, con dos, todavía está lejos de los dos gigantes, pero su vigencia goleadora le permite soñar con seguir escalando en una clasificación que durante años estuvo dominada por el argentino y el portugués.

La Bota de Oro es entregada por la ESM (European Sports Media) y desde la temporada 1996/97 utiliza un sistema que pondera los goles marcados en las principales ligas europeas. Los tantos en esos campeonatos reciben dos puntos, mientras que en otras competencias nacionales la valoración puede ser menor.

El gran momento deportivo de Kane también abrió interrogantes sobre su futuro en el Bayern. El delantero tiene contrato con el conjunto alemán hasta 2027 y, tras conquistar nuevamente la Bota de Oro, fue consultado sobre una posible renovación.

“Ya dije que trataríamos el asunto tras las vacaciones del Mundial y no sé cuándo empezaremos, pero lo haremos de forma tranquila”, explicó el goleador.

Por ahora, Kane disfruta de un nuevo reconocimiento individual y de una temporada en la que volvió a demostrar que, a los 33 años, su olfato goleador sigue intacto. Y mientras Messi y Cristiano observan desde lo más alto de la historia del premio, el inglés ya sabe que tiene otro desafío por delante: seguir acercándose a ellos.