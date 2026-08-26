El Santiago Bernabéu volvió a vestirse de gala y el Real Madrid respondió a la altura de su escenario. En el regreso de José Mourinho al banco merengue, el conjunto madrileño goleó 4-1 a la Real Sociedad con una actuación demoledora de Kylian Mbappé, quien se despachó con tres goles y fue la gran figura de una noche en la que la jerarquía del gigante español quedó expuesta.

El Madrid comenzó con algunas dudas y permitió que la Real Sociedad tuviera sus momentos durante la primera mitad, pero cuando encontró espacios apareció toda su potencia ofensiva. Y si hay un futbolista capaz de transformar una ocasión en peligro concreto, ese es Mbappé.

A los 40 minutos llegó el primer golpe. El delantero francés apareció para abrir el marcador y encender al Bernabéu, que rápidamente volvió a disfrutar de una noche especial.

Sin embargo, la visita reaccionó apenas cuatro minutos después. A los 44, Sučić encontró el empate para la Real Sociedad y llevó el partido al descanso con una igualdad que dejaba todo abierto.

Pero el segundo tiempo fue otra historia.

A los 60 minutos, Mbappé volvió a aparecer para poner nuevamente al Real Madrid arriba. El francés recibió, atacó los espacios y volvió a demostrar por qué es la gran referencia ofensiva del equipo.

Con el partido bajo control, apareció Vinicius. A los 68 minutos, el brasileño amplió la diferencia y puso el 3-1 que comenzó a sentenciar la historia en el Bernabéu.

Y todavía quedaba tiempo para otra aparición de Mbappé. A los 80 minutos, el francés completó su noche perfecta con el tercero de su cuenta personal y el cuarto del Real Madrid.

Hat-trick, goleada y una exhibición ofensiva que terminó de inclinar la balanza. El delantero francés fue imparable y encontró además en Jude Bellingham a uno de sus grandes socios: el inglés aportó dos asistencias y volvió a dejar la sensación de estar fino, comprometido y dispuesto a asumir protagonismo.

Así, el Real Madrid cerró una noche contundente en Chamartín. Más allá de alguna desconexión durante el primer tiempo, el equipo de Mourinho mostró su enorme capacidad individual y colectiva para transformar un partido parejo en una goleada.

El Bernabéu celebró a sus figuras, Mbappé se llevó todos los flashes y Mourinho tuvo el regreso que seguramente imaginaba: victoria, cuatro goles y una actuación que dejó claro que este Real Madrid tiene argumentos de sobra para ilusionarse.:::