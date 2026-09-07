El británico Lando Norris decidió ir más allá de su carrera como piloto y lanzó su propia escudería, LN4 Fusion, junto a un grupo inversor. El proyecto comenzará su recorrido en categorías de formación y tiene como objetivo alcanzar la Fórmula 2, con una estructura enfocada en el desarrollo de jóvenes talentos.







Pero la iniciativa no se limita a la competición. El piloto de McLaren también impulsó el LN4 Legacy Programme, un programa destinado a financiar y acompañar a jóvenes pilotos que cuentan con talento, pero que no tienen los recursos económicos necesarios para avanzar dentro del automovilismo.

La propuesta busca atacar uno de los principales obstáculos de las categorías formativas: los elevados costos que implica competir. “Tuve la suerte de cumplir mi sueño y ahora quiero ayudar a otros a cumplir el suyo”, expresó Norris, quien pretende utilizar su experiencia y recursos para abrirle el camino a las próximas generaciones.

Junto a ese programa, Norris también anunció que para las jóvenes promesas contará con el nuevo equipo LN Fusion y que estará participando en F4 británica, F-Regional europea, y FIA Fórmula 3; en este último caso, el grupo inversor adquirió las licencias y estructura de la escuadra AIX Racing para integrar el plantel desde 2027.

El piloto de McLaren estará respaldado en esta empresa con las gestiones de Julian Rosse (directivo de ADD Management) y Dan Richards, a cargo de la gestión financiera, y en la faz deportiva y técnica han contratado a René Rosin y Guillaume Capietto, quienes trabajaron en Prema y fueron mentores en la formación de Oliver Bearman, Oscar Piastri, Mick Schumacher, Esteban Ocon y Charles Leclerc.

Con ello, Norris concreta una estructura piramidal con el objetivo de eliminar diversas barreras financieras, ofreciendo a los pilotos acceso al mismo nivel de entrenamiento, mentoría y apoyo para su rendimiento y carrera que marcó la trayectoria del piloto de 26 años, y que comienza con el karting (LN chasis) y tiene por objetivo promocionar hacia F1.