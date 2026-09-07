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CAMPEONATO ARGENTINO

Rally de San Francisco: el neuquino "Nico" González consiguió su tercera victoria de la temporada

Junto a Gerónimo Bordignon al comando de un Volkswagen ganaron la categoría RC MR, mientras que Federico Villagra encabezó la general 

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 07 de septiembre de 2026 a las 20:10
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El neuquino había ganado en Madariaga y Plaza Huincul, y ahora repitió en Córdoba.

El binomio neuquino Nicolás González-Gerónimo Bordignon a bordo de Volkswagen Polo MRT se alzó con la victoria sexta fecha en la categoría RC MR del Rally Argentino, que se disputó en San Francisco (Córdoba). Con un gran trabajo, abrochó la tercera victoria de la temporada y va derechito al tercer título en el ámbito nacional.

"Nico" había iniciado la última etapa con 7.2 segundos sobre Rubén Montoro-Ignacio Uez (Volkswagen) y amplió progresivamente la diferencia, para finalizar con 28.4 de ventaja sobre el binomio del ST Competición, que elevó el ritmo durante el segundo rulo. Nadia Cutro-Miguel Recalt (Toyota) completaron el podio de la clase.

El neuquino había ganado en Madariaga y Plaza Huincul, y ahora repitió en Córdoba.

Federico Villagra-Diego Curletto (Skoda), que habían comenzado la jornada de cierre al frente, sostuvieron la ventaja acumulada y se quedaron con el triunfo en la clasificación general y en la clase RC2.

La jornada decisiva comenzó con Leandro Bonnin (Citroën) como una de las principales referencias. Se impuso consecutivamente en las dos pruebas del primer rulo, por apenas tres décimas sobre Miguel Baldoni y luego por 2.3 sobre Villagra-Curletto. Sin embargo, un problema mecánico lo obligó a abandonar.

Miguel Baldoni tomó el protagonismo en la PE10. "El Coyote" Villagra, por su parte, sostuvo el ritmo y administró la ventaja construida durante la primera etapa para concretar el regreso a la victoria. El puntano finalizó segundos, a 27.6s, mientras que Augusto D’Agostini completó el podio.

El neuquino había ganado en Madariaga y Plaza Huincul, y ahora repitió en Córdoba.

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