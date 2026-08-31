Lautaro Martínez dedica emotivo mensaje a Lionel Messi tras su retiro

El delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez le dedicó un sentido mensaje a Lionel Messi, quien este mediodía anunció su retiro de la Selección Argentina. Al igual que muchos de sus compañeros, el bahiense posteó una pequeña carta con fotos junto al rosarino.

El ex Racing Club de Avellaneda expresó en redes sociales sus sentimientos ante de la decisión adoptada por el actual jugador del Inter Miami.

"Del primer abrazo, al último", tituló su posteo. Luego indicó que "Leo, no sé si existen palabras suficientes para agradecerte todo lo que hiciste por nosotros. Más allá de todo lo que lograste dentro de la cancha, me quedo con todo lo que nos enseñaste afuera, a no rendirnos, a seguir intentando después de cada golpe, a trabajar en silencio y sobre todo, a creer siempre en nosotros".

Y agregó que "tu liderazgo no estuvo solamente en los goles, las asistencias o los títulos, sino en el ejemplo que nos diste todos estos años representando a nuestra selección. A mí y a todos nuestros compañeros nos dejaste muchísimo más que recuerdos. Nos dejaste enseñanzas que vamos a llevar con nosotros toda la vida".

Luego remarcó que "gracias por cada consejo, cada charla, cada entrenamiento, cada abrazo y cada momento compartido. Gracias por hacer historia con nosotros y por permitirnos ser parte de tu historia.Te vamos a extrañar muchísimo, capitán. Vamos a estar eternamente agradecidos de haber podido compartir este camino con vos"