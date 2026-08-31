Messi anuncia su retiro de la selección argentina: emotivas reacciones

Tras ganar el Mundial 2022 en Qatar, dos Copa América una en Estados Unidos y anteriormente en Brasil, la Finalissima con su país ante Italia en Europa, Lionel Andrés Messi anunció este lunes al mediodía su retiro de la selección argentina a través de un estremecedor posteo en su cuenta de Instagram. Ante esta triste noticia, las reacciones de los fanáticos no tardaron en llegar. “Te amo eternamente, capitán”, “Gracias por todo”, fueron algunos de los comentarios de las personas en redes.

En nuestra zona, el hecho tampoco pasó desarpecibido, en todos los ámbitos. Ya que Messi, supera barreras, clases y estractos sociales, también educativos, Elizabeth Pereyra, investigadora en Políticas Educativas, Estudio del Trabajo y Regulación Laboral Docente en la Región del alto valle de Río Negro y Neuquén, especialista en Derecho Administrativo y Enfoque de Género, fundadora de ICEP Consultoría & Formación y Doctoranda en Educación por la Universidad Nacional del Comahue, manifestó en su posteo, un emotivo analísis socio-deportivo de su trayectoria.

En el arranque expresó "Lío querido, descansá. Llegó el momento de priorizarte a vos , soltar el peso del mundo sobre tus espaldas y simplemente dejarte abrazar. ​Nosotros, que te vimos correr hasta el último aliento contra la física, contra el dolor y contra la vida misma, hoy no te pedimos una gambeta más, ni una victoria, ni un milagro. Te vimos jugar con el alma fragmentada, buscando en cada corrida un minuto más de tiempo para ofrecerle a tu viejo, empujando con las piernas agotadas solo para regalarle una última caricia a la distancia. En ese intento desesperado y hermoso, nos mostraste la versión más pura y digna de un ser humano: la de un hijo que lo da absolutamente todo por amor".

Luego la publicación remarcó que "hoy no debés nada, Lío. Absolutamente nada. ​Durante años fuiste el faro de nuestras alegrías compartidas, el hilo con el que remendamos tantas grietas cotidianas, el abrazo apretado entre desconocidos en cada esquina. Hoy nos toca a nosotros ser la pared donde puedas apoyarte. Hoy es el pueblo entero el que abre los brazos en silencio para sostenerte en este abismo que deja la ausencia de quien te caminó al lado desde el primer potrero".

Más adelante agregó que "entendemos tu cansancio. Entendemos ese nudo en la garganta y la frustración de sentir que el cuerpo no responde cuando la cabeza y el corazón están en otra parte, velando a un ser querido. Permítete el dolor, la lágrima sin culpa, la pausa y el refugio en tu familia. Si la cancha fue durante décadas el lugar donde fuiste gigante, que hoy el afecto colectivo sea el colchón donde puedas, finalmente, parar la pelota, cerrar los ojos y respirar.

Finalmente expresó "gracias por la entrega desmedida, por no rendirte jamás y por la conmovedora humanidad con la que abrazaste tu duelo en medio de la cancha. Estuviste toda la vida llevándonos a cuestas; déjate llevar un poco por nosotros ahora. Acá estamos para contenerte".