LeBron James dejó Los Angeles Lakers como agente libre y acordó su llegada a Philadelphia 76ers en uno de los traspasos más impactantes del último tiempo en la liga de baloncesto más importante del mundo, la NBA. El dueño de cuatro anillos de campeón culminó su paso por la franquicia de California después de ocho temporadas y, a los 41 años, buscará un nuevo desafío en el tramo final de su carrera.

Según informó la cadena deportiva ESPN, el vínculo que lo unirá con la institución de Pensilvania será de dos años a cambio de ocho millones de dólares y se transformará en la cuarta camiseta de su trayectoria, luego de sus pasos por Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers. Al cabo del primer año, James tendrá la potestad de decidir si cumplirá el segundo o se convierte en agente libre sin restricciones.

El estadounidense anunció esta elección en un extenso mensaje a través de su cuenta personal de X (antes, Twitter): “Esta es mi última decisión. No voy por el dinero. No voy por la familia. ¿Por qué estoy realmente jugando en este momento? Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme. Todavía quiero competir, ganar y tener una oportunidad de sentir la emoción de la victoria, otro campeonato”.

Este movimiento de los Sixers apuesta a reforzar una plantilla que acaba de adquirir a principios de julio a Jaylen Brown, MVP de las Finales de la NBA de 2024, sumado a la presencia del MVP de la NBA de 2023 Joel Embiid. Cabe destacar que la entidad cayó en las semifinales de la Conferencia Este en la última temporada tras perder 4 a 0 ante New York Knicks, que se quedó con el título tras imponerse a San Antonio Spurs.

LeBron James intentará dejar atrás una mala temporada a nivel individual en los Lakers porque, según repasó New York Post, se perdió los primeros 14 partidos por una ciática y, sobre el final del curso, fue la tercera opción del plantel por detrás de Luka Doncic y Austin Reaves en el mejor momento del equipo. En su 23° año en la NBA, promedió 20,9 puntos, 7,2 asistencias, 6,1 rebotes y 1,2 robos. El conjunto angelino fue eliminado en las semifinales de la Conferencia Oeste después de caer 4-0 contra Oklahoma City Thunder.