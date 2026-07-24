Se desarrolla la segunda práctica libre de Fórmula 1 del GP de Hungría, por la fecha 11 del calendario anual. Luego de ceder el auto en la primera, Franco Colapinto salió a pista donde sufrió un accidente a 30´minutos de culminar.

EL piloto argentino perdió el control en una de las curvas del circuito de Hungaroring, e impactó con la parte trasera del muro de contención, dejando la monoplaza con roturas en el alerón, y fuera de acción para lo queda de la FP2.

En los giros que había realizado, Colapinto había hecho un registro de 1:22.531, mejorando el inicial que había hecho. Antes del accidente, estaba posicionado en el puesto 13 de la general. “Franco está fuera en T-14. Está bien” comunicó la cuenta oficial de Alpine.

En un fin de semana clave para el piloto argentino, pensando en su futuro en la categoría; no había estado en la FP1 ya que le cedió su butaca al rookie Paul Aron, quien terminó 19°.

Lewis Hamilton fue el más rápido de la segunda sesión, registrando su mejor vuelta 1:18,729 en 25 vueltas. Segundo quedó Charles Leclerc, también de Ferrari, mientras que Lando Norris quedó tercero.

La fecha 11 se disputa en Hungaroring, circuito que fue construido en 1985, es una pista estrecha y sin rectas largas, por lo que para los pilotos es muy difícil adelantar, similar a Montecarlo. Tiene una longitud de 4.381 kilómetros, 14 curvas, y un total de 70 vueltas para el Gran Premio del domingo.

Cronograma del GP de Hungría:

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 08:30 - 09.30 (Finalizada)

Práctica libre 2: 12.00 - 13.00 (Finalizado)

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 07.30 - 08.30

Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 26 de julio