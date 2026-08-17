En un trabajado y sufrido partido, Las Leonas le ganaron 3-2 a Alemania por el Mundial de Hockey 2026. Luego de empezar con un decepcionante empate 1-1 frente a Estados Unidos, la selección nacional ganaba 2-0, perdió la ventaja en el último cuarto y en los últimos minutos logró volver a ponerse en ventaja. La Albiceleste se impuso por los tantos de Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany, en dos ocasiones, y quedó como una de las punteras del Grupo B, muy cerca de la próxima ronda.

Argentina 3-2 Alemania, los goles

Al igual que en el debut, Trinchinetti abrió el marcador para Argentina, esta vez aprovechando la segunda jugada tras un córner corto. La delantera desvió un remate de Agostina Alonso y estableció la ventaja parcial de Las Leonas, que con este triunfo estarían superando a una Alemania que arrancó con un triunfo 3-0 sobre Escocia y finalizó en la cima del grupo tras la primera fecha.

En el tercer cuarto, y a pesar de sufrir los ataques rivales, Argentina encontró un penal en un momento clave. Una escapada de Zoe Díaz terminó con la delantera en el piso luego de un cruce de Linnea Weidemann, lo que derivó en la pena máxima. Las alemanas pidieron video-ref, pero la decisión no se alteró y Gorzelany, con una gran ejecución, puso el 2-0.

Sin embargo, aquella ventaja se esfumó en apenas tres minutos. Primero, Alemania descontó a partir del tanto de Lisa Nolte, que recibió en soledad dentro del área y definió ante la salida de Cristina Cosentino. Solamente un par de minutos después, llegaron dos córners cortos consecutivos para las europeas, y en el segundo la bocha le quedó a Sonja Zimmermann, quien con un remate cruzado venció la resistencia de la arquera argentina para igualar la contienda.

En un contexto complicado, con Valentina Raposo con tarjeta verde y a 5 minutos y 45 segundos para el final, llegó una jugada de córner corto que le permitió a Argentina el gol de la victoria. La sacaron para Gorzelany y la goleadora logró meter un remate bajo al palo izquierdo que fue imposible para la arquera y también para la defensora que estaba en la línea.

De esta manera, Argentina consiguió su primera victoria en el Mundial, y se encamina a la siguiente ronda. Con este triunfo, Las Leonas suman 4 puntos, al igual que Estados Unidos, mientras que Alemania queda con tres y deberá jugarse la clasificación ante las norteamericanas, en tanto que la Albiceleste jugará ante Escocia, el rival más débil de la zona.

Partido especial para Von Der Heyde

Será un duelo particular para una de las jugadoras de la selección de Alemania, que será el reencuentro de Lucina Von Der Heyde con Las Leonas. La jugadora nacida en Posadas y campeona mundial junior con Las Leoncitas en 2016 volverá a enfrentar a su país, al que representó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y el Mundial 2018. Fueron un total de 109 partidos con la camiseta celeste y blanca antes de nacionalizarse alemana en enero de este año.