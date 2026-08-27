Las Leonas jugarán una nueva final del mundo, luego de superar en su semifinal a Australia 1 a 0 en Bélgica.

El seleccionado argentino femenino logró romper el cero en el último cuarto gracias a un gol de Julieta Jankunas y se impuso 1 a 0 en el Belfius Hockey Arena de Wavre de uno de los países anfitriones ya que el otro es Países Bajos.

Ahora, el conjunto dirigido por Fernando Ferrara se enfrentará a uno de los locales, Países Bajos, que en el escalón previo eliminó a las belgas, también por 1 a 0. El partido decisivo se disputará el sábado desde las 11 en la ciudad de Amsterdam.

El camino previo

Argentina llegó a esta instancia después de una sólida primera parte del Mundial. En la fase de grupos debutó con un empate 1-1 frente a Estados Unidos, para luego conseguir dos triunfos consecutivos: derrotó 3-2 a Alemania y superó 2-0 a Escocia. Esos resultados le permitieron avanzar como líder de su zona.

En la segunda fase, Las Leonas continuaron con paso firme. Arrastraron el triunfo ante las alemanas y luego golearon 3-0 a España, resultado que les aseguró de manera anticipada la clasificación entre las cuatro mejores del mundo.

El último compromiso de la fase fue ante Bélgica, una de las anfitrionas y tercera selección del ranking mundial. En un encuentro cerrado, Argentina empató 0-0 y terminó primera de su grupo con siete puntos.

Ahora, el desafío será Australia. Las Hockeyroos aparecen como el último obstáculo antes de la gran final y obligarán a Las Leonas a disputar un partido de máxima exigencia para seguir soñando con la corona.

El objetivo argentino es volver a jugar una final mundialista cuatro años después de la inolvidable definición de España-Países Bajos 2022, torneo en el que Las Leonas terminaron como subcampeonas.

Con una campaña invicta, una defensa sólida y la ilusión intacta, Argentina buscará dar este jueves el último gran golpe antes de la final. Las Leonas quieren estar otra vez en la pelea por el título y tendrán ante Australia una cita decisiva.