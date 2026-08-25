Argentina vuelve a tener a sus dos grandes seleccionados de hockey en una instancia decisiva de un Mundial. Las Leonas y Los Leones están entre los cuatro mejores de la competencia y buscarán dar el último paso hacia la gran final.

Pero antes de los partidos que pueden marcar una nueva página en la historia del hockey argentino, los antecedentes muestran caminos muy diferentes para ambos equipos en las semifinales de una Copa del Mundo.

Las Leonas, especialistas en llegar a las instancias decisivas

Las Leonas son las que más veces disputaron una semifinal mundialista. De las 15 ediciones que se jugaron, Argentina llegó a esta instancia en diez oportunidades, con seis victorias y cuatro derrotas.

La primera clasificación a una final llegó en 1974, cuando Argentina derrotó 1-0 a India. Dos años después, en Alemania 1976, volvió a superar una semifinal, esta vez frente a Países Bajos en una definición por penales.

El seleccionado también consiguió avanzar en Irlanda 1994, Australia 2002, Argentina 2010 y en España-Países Bajos 2022.

En 1994, Las Leonas superaron 2-0 a Estados Unidos; en 2002 vencieron 1-0 a Australia; en 2010 derrotaron 2-1 a Alemania y en 2022 volvieron a dejar en el camino al conjunto alemán, esta vez mediante los penales después de empatar 2-2.

Las cuatro veces que no pudieron avanzar fueron en 1978, ante Alemania; en 1998, frente a Australia; en 2006, contra Países Bajos; y nuevamente ante las neerlandesas en 2014.

Ahora tendrán una nueva oportunidad de meterse en una final mundialista. El desafío será Australia, este jueves desde las 15:30.

Los Leones, ante su segunda semifinal

Para Los Leones, la historia en esta instancia es mucho más corta. El seleccionado argentino solamente disputó una semifinal mundialista y fue en Países Bajos 2014.

En aquella oportunidad, Argentina se enfrentó con Australia y cayó 5-1. El resultado fue duro, pero el equipo consiguió recuperarse y terminó conquistando la medalla de bronce.

Aquel Mundial fue también un punto de inflexión para el hockey argentino. Dos años después, Los Leones hicieron historia al conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Ahora, doce años después de aquella primera semifinal mundialista, Argentina volverá a estar entre los cuatro mejores. Los triunfos ante Inglaterra e India en la segunda fase permitieron al equipo avanzar y volver a soñar con una final.

El próximo desafío será Alemania, este viernes desde las 15:30, en un partido que tendrá nuevamente a Los Leones frente a una oportunidad histórica.

Dos caminos, un mismo objetivo

Las historias son diferentes, pero el objetivo es el mismo. Las Leonas buscarán aprovechar su experiencia en semifinales para volver a disputar una final mundialista, mientras que Los Leones intentarán conseguir por primera vez una victoria en esta instancia.

Argentina tendrá así dos oportunidades de seguir haciendo historia en el Mundial. Primero será el turno de Las Leonas ante Australia y luego Los Leones irán por Alemania.

Dos selecciones, dos semifinales y una misma ilusión: que el hockey argentino vuelva a tener presencia en lo más alto del mundo.