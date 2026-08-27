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Por la gloria

Las Leonas van por todo: Argentina enfrenta a Australia por un lugar en la final del Mundial de Hockey

Las dirigidas por Fernando Ferrara se medirán este jueves desde las 15.30 ante las Hockeyroos, en Bélgica. Las Leonas llegan invictas y buscarán meterse nuevamente en una final mundialista.

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Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Jueves, 27 de agosto de 2026 a las 13:09
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Las Leonas llegan invictas a las semifinales y se medirán ante Australia por el boleto a la final.

Las Leonas están a un paso de volver a jugar una final del mundo. El seleccionado argentino femenino de hockey enfrentará este jueves desde las 15.30, hora argentina, a Australia por las semifinales del Mundial de Hockey 2026, con la ilusión de conseguir el boleto al partido decisivo por el título.

El encuentro se disputará en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, donde el conjunto dirigido por Fernando Ferrara intentará extender su gran campaña y mantener el invicto que construyó a lo largo del certamen.

Argentina llega a esta instancia después de una sólida primera parte del Mundial. En la fase de grupos debutó con un empate 1-1 frente a Estados Unidos, para luego conseguir dos triunfos consecutivos: derrotó 3-2 a Alemania y superó 2-0 a Escocia. Esos resultados le permitieron avanzar como líder de su zona.

En la segunda fase, Las Leonas continuaron con paso firme. Arrastraron el triunfo ante las alemanas y luego golearon 3-0 a España, resultado que les aseguró de manera anticipada la clasificación entre las cuatro mejores del mundo.

El último compromiso de la fase fue ante Bélgica, una de las anfitrionas y tercera selección del ranking mundial. En un encuentro cerrado, Argentina empató 0-0 y terminó primera de su grupo con siete puntos.

Ahora, el desafío será Australia. Las Hockeyroos aparecen como el último obstáculo antes de la gran final y obligarán a Las Leonas a disputar un partido de máxima exigencia para seguir soñando con la corona.

El objetivo argentino es volver a jugar una final mundialista cuatro años después de la inolvidable definición de España-Países Bajos 2022, torneo en el que Las Leonas terminaron como subcampeonas.

Con una campaña invicta, una defensa sólida y la ilusión intacta, Argentina buscará dar este jueves el último gran golpe antes de la final. Las Leonas quieren estar otra vez en la pelea por el título y tendrán ante Australia una cita decisiva.

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