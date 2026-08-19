En el cierre de la primera fase del Mundial de Hockey que se disputa en Bélgica y Países Bajos, Las Leonas vencieron 2-0 a Escocia y aseguraron su clasificación a cuartos de final. El seleccionado femenino terminó en el primer lugar del Grupo B, con siete unidades, y para jugará el sábado próximo frente a España, en el inicio de la segunda fase del torneo.

A los 11 minutos del primer cuarto María José Granatto tomó un rebote en un córner y puso el 1-0. La delantera aprovechó el rechazo de la arquera luego de un remate de Valentina Raposo y marcó el primero.

Posteriormente, en la segunda mitad del encuentro, Granatto esta vez se vistió de asistidora con un deborde y una gran asistencia para Lara Casas, quien anticipó a todas sus rivales y puso el 2-0 que encaminó la segunda victoria en el Mundial para Las Leonas, que luego de un empate inesperado ante Estados Unidos y un sufrido triunfo frente a Alemania, terminaron dominando su zona.

Cómo será la segunda fase

Para esta edición, hubo una modificación en el formato del Mundial de Hockey, ya que se suprimió la instancia de cuartos de final y ahora se juega una segunda fase de grupos, donde los ocho clasificados integran dos nuevas zonas y juegan con el primero y el segundo de otro grupo. Además, hay una regla importante: cada equipo arranca con los puntos obtenidos en la primera rueda contra el equipo que también clasificó de su grupo. En este caso, esto beneficia a Las Leonas por su victoria ante Alemania y arrancan la nueva zona con 3 puntos, mientras que Bélgica y España tienen 1, y Alemania comienza sin unidades.

Con 7 puntos, el seleccionado que dirige Fernando Ferrara se adueñó del grupo por delante de Alemania (6) y de Estados Unidos (4), accediendo a la segunda fase donde ahora integrará el grupo con las alemanas (a quien arrastra el resultado de 3-2 a su favor) y enfrentará a Bélgica y España, primero y segundo de la Grupo C respectivamente. El próximo partido será el sábado 22 de agosto en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, desde las 15.30hs ante las españolas.