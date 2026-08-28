Los Leones van por una hazaña que puede quedar para siempre en la historia del hockey argentino. Esta tarde, desde las 15.30, la Selección Argentina enfrentará a Alemania por las semifinales del Mundial de Hockey 2026, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, con un objetivo tan claro como desafiante: conseguir por primera vez la clasificación a una final mundialista.

El conjunto dirigido por Lucas Rey tendrá enfrente nada menos que a los vigentes campeones del mundo. Alemania llega a esta instancia con la ilusión de defender la corona que conquistó en India 2023, mientras que Argentina buscará dar el golpe y meterse en una definición que hasta ahora le fue esquiva.

La historia pesa, pero también funciona como motivación. Los Leones solamente disputaron una semifinal mundialista a lo largo de su historia y aquella experiencia terminó en derrota. Ahora, varios años después, tendrán una nueva oportunidad para cambiar ese capítulo y quedar a un paso de la gloria.

Además, el seleccionado masculino llega con un estímulo muy especial. Ayer, Las Leonas derrotaron a Australia en una emocionante semifinal y aseguraron su lugar en la final del Mundial femenino. Ahora será el turno de los hombres, que buscarán completar una jornada inolvidable para el hockey argentino.

Cómo llegan Los Leones

Argentina comenzó su camino en el Grupo A con una contundente victoria por 3-0 frente a Japón. Luego goleó 7-1 a Nueva Zelanda, aunque cerró esa primera fase con una derrota por 3-1 ante Países Bajos.

En la segunda ronda, Los Leones volvieron a mostrar su fortaleza y consiguieron dos triunfos importantes: derrotaron 3-1 a Inglaterra y superaron 5-3 a India. Esos resultados les permitieron terminar segundos, nuevamente por detrás de los neerlandeses, y avanzar a las semifinales.

Ahora deberán enfrentar al último campeón, en un duelo que promete máxima exigencia y que puede marcar un antes y un después para el seleccionado argentino.

Alemania, el campeón que quiere repetir

Alemania también llega con números que explican por qué es uno de los grandes candidatos al título. En la primera ronda terminó en lo más alto del Grupo B, con siete puntos, después de vencer 5-1 a Malasia, derrotar 1-0 a Bélgica y empatar 1-1 frente a Francia.

En la segunda fase, los germanos perdieron 2-1 contra España, pero reaccionaron rápidamente y derrotaron 4-2 a Australia. Ese resultado les permitió quedarse con el primer lugar del Grupo F y avanzar a las semifinales.

Los Teutones intentarán repetir la consagración de 2023, aunque para eso primero deberán superar a unos Leones que llegan decididos a escribir una página histórica.

Las formaciones

Los Leones saldrían a la cancha con Tomás Santiago; Nicolás Della Torre, Lucas Toscani, Joaquín Toscani, Matías Andreotti, Tomás Domene, Matías Rey, Nicolás Cicileo, Tadeo Marcucci, Thomas Habif y Bautista Capurro. DT: Lucas Rey.

Alemania formaría con Jean Danneberg; Benedikt Schwarzhaupt, Johannes Grobe, Thies Ole Prinz, Teo Hinrichs, Tom Grambusch, Christopher Rühr, Justus Weigand, Hugo von Montgelas, Hannes Müller y Moritz Ludwig. DT: André Henning.

Los datos del partido

Partido: Los Leones vs. Alemania

Competencia: Mundial de Hockey 2026 – semifinal

Horario: 15.30

Estadio: Belfius Hockey Arena, Wavre, Bélgica

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