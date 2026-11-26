El Senado de la Nación tratará este jueves la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas Online, una iniciativa que puede generar un fuerte impacto en el fútbol argentino. El proyecto, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, establece restricciones a la publicidad y el patrocinio de las casas de apuestas, una actividad que ganó un lugar clave en la economía de los clubes, los torneos e incluso la misma Asociación del Fútbol Argentino, ya que la Selección Argentina tiene un sponsor de ese rubro.

De aprobarse el texto, equipos como Boca y River no podrían mantener a empresas de apuestas como patrocinadores, ni en sus camisetas, estadios ni tampoco utilizarlos para publicaciones en redes sociales. La restricción también alcanzaría a la AFA, ya que la Liga Profesional, la Selección y los medios de comunicación que transmiten los partidos deberían cumplir la ley, lo que implica rescindir los acuerdos con esas organizaciones.

Los cinco grandes, además de otros equipos, La Liga Profesional y la Selección, tienen vínculos con los sitios de apuestas. Boca tiene un contrato con Betsson estimado en 7.5 millones de dólares anuales hasta 2028, en tanto que Rive percibe unos USD 6 millones por temporada de Betano desde 2025. Además, Racing, también con Betsson, recibiría USD 2 millones por año, mientras que Independiente está auspiciado por Sportsbet, en unos USD 1.2 millones. Por último, San Lorenzo tiene un vínculo con Casino Buenos Aires Online que oscila en los US$ 800.000 anuales hasta diciembre de este año.

El objetivo de la “Ley de ludopatía” es regular la publicidad, promoción y explotación de los juegos de azar y apuestas en línea. Además, hay un foco en prohibir que menores de 18 años accedan a estas plataformas, además de establecer una verificación de identidad con reconocimiento facial. Si se introducen modificaciones al texto aprobado por Diputados, deberá regresar a la Cámara baja.

El artículo 17 y la restricción para dirigentes vinculados al juego

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el artículo 17, al que se conoce como "anti-Angelici". El mismo establece que directores, representantes, mandatarios y accionistas de empresas operadoras de apuestas online no podrán integrar las listas para las elecciones de las comisiones directivas de asociaciones civiles deportivas. La norma también contempla participaciones accionarias indirectas, realizadas a través de otras sociedades.

El Senado definirá si se aprueba la ley de ludopatía este jueves.

El artículo tiene especial repercusión por su posible impacto en Daniel Angelici, expresidente de Boca y empresario vinculado al negocio del juego. La iniciativa fue elaborada en 2024 por la Comisión de Prevención de Adicciones de la Cámara de Diputados, que presidía Mónica Frade, de la Coalición Cívica.