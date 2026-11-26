El Senado de la Nación debate este jueves 26 de noviembre el proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar en línea. La iniciativa, que cuenta con media sanción de Diputados desde noviembre de 2024, busca frenar el avance de las apuestas online mediante la prohibición total de su publicidad y controles estrictos para menores de edad.

Qué publicidades y patrocinios prohíbe la ley de ludopatía

El eje central del proyecto establece la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio de las apuestas online, una restricción que alcanza por igual a los operadores con licencia oficial y a las plataformas ilegales.

De aprobarse la norma en la Cámara Alta, quedarán prohibidas todas las estrategias de captación comercial vinculadas al juego digital en la Argentina:

Bonos de bienvenida: se eliminan los incentivos económicos y créditos gratuitos destinados a atraer nuevos apostadores.

se eliminan los incentivos económicos y créditos gratuitos destinados a atraer nuevos apostadores. Promoción en redes sociales: queda vedada la difusión de plataformas de apuestas a través de influencers, streamers y creadores de contenido.

queda vedada la difusión de plataformas de apuestas a través de influencers, streamers y creadores de contenido. Patrocinio deportivo: se prohíben los auspicios en camisetas de clubes, los acuerdos comerciales con deportistas y la cesión de derechos de nombre (naming) de estadios.

Cómo funcionará el bloqueo de apuestas online para menores de 18 años

Para impedir que niños y adolescentes ingresen a sitios de pronósticos deportivos y casinos virtuales desde teléfonos celulares o computadoras, el texto incorpora mecanismos obligatorios de verificación de identidad y edad.

El proyecto aprobado previamente por la Cámara de Diputados exige sistemas de validación fehaciente antes de habilitar el registro de cualquier usuario o la carga de saldo, con el objetivo de cortar el acceso de menores de 18 años a las apuestas online.

Qué proyecto impulsa el oficialismo para cerrar sitios ilegales en 24 horas

En paralelo al debate del expediente con media sanción, la senadora oficialista Patricia Bullrich impulsa una iniciativa complementaria para otorgar facultades directas al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

La propuesta busca habilitar al Enacom para bloquear de manera administrativa, y en un plazo máximo de 24 horas, aquellas páginas web de apuestas que operen sin autorización y reciban denuncias de terceros, expediente que requiere el voto de los dos tercios de los senadores presentes para ser tratado sobre tablas.

La discusión sobre la regulación del juego digital forma parte de una sesión clave en el Senado de la Nación —antes del cierre del período ordinario el 30 de noviembre—, cuyo temario incluye además el proyecto de suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).