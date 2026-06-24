LIFUNE estrenó su renovada sede en Neuquén y homenajeó a dirigentes fundadores

El edificio de calle Alderete al 1200 muestra otra cara. Por la tarde del martes se reinauguró la casa de la Liga de Fútbol de Neuquén, que recibió una marcada actualización.La obra está enmarcada dentro del plan de Clubes Sociales que impulsa el Gobierno de la Provincia de Neuquén.

La casa del fútbol neuquino reabrió sus puertas con un reconocimiento a quienes fundaron la institución. Dijeron presente el presidente actual Néstor Mingot, la Ministra de Juventud, Deportes y Cultura; Josefina Codermatz; la Secretaria de Deportes María Fernanda Villone, autoridades municipales, y los presidentes de los clubes que integran LIFUNE.

el renovado edificio de calle Alderete cuenta pantallas, luces led y una nueva fachada

En la presentación se entregó un reconocimiento a uno de los presidentes fundadores de la Liga de Fútbol de Neuquén: Jorge Omar Sobisch, quien presidió al club Independiente, fue intendente de la Ciudad capital, Gobernador de la provincia de Neuquén. “Pasan los años y es lindo encontrarse con gente que sigue el mismo camino. Buscamos en algún momento hacer una liga fuerte” sostuvo Jorge Sobisch, quien agregó además que “Los años no pasaron en vano, pudimos hacer muchas cosas con dirigentes y ver la calidad de la liga de Neuquén”.

Además del reconocimiento al ex presidente, se hizo mención y entrega de plaqueta a Manuel Díaz, también fundador del ente, y a Daniel Arias, histórico secretario retirado.

Las obras, que consistieron en modernización de sus interiores, cambio de fachada, y nueva sala de reuniones, más refacciones; contó con una inversión de 50 millones de pesos, recibida por el plan de Clubes Sociales que impulsa el gobierno de la provincia de Neuquén.