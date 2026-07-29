En un fútbol donde casi siempre los protagonistas son los jugadores, también hay historias de superación que se escriben desde otro lugar. Esta vez, el orgullo para Neuquén llega desde el arbitraje. Ulises Jeronimo, uno de los jueces surgidos de la Liga de Fútbol del Neuquén (Lifune), fue designado por primera vez como cuarto árbitro en un encuentro de la Liga Profesional, un reconocimiento que marca un antes y un después en su carrera.

El joven neuquino tendrá su bautismo en la máxima categoría del fútbol argentino ocupando un rol tan exigente como importante. Será el cuarto árbitro de un partido de Primera División, una función que demanda concentración, personalidad y la capacidad de resolver situaciones bajo la presión permanente que genera el fútbol argentino, donde cada fallo arbitral suele quedar bajo la lupa.

La designación representa un nuevo escalón en el crecimiento de Ulises Jerónimo, quien hace apenas unas semanas había dado otro gran paso al debutar en el Torneo Regional Federal Amateur. Ahora, el Consejo Federal y la Asociación del Fútbol Argentino vuelven a depositar su confianza en él para que siga sumando experiencia en el ámbito más competitivo del país.

Desde Lifune no tardaron en celebrar la noticia. A través de sus redes sociales, la entidad destacó el logro con un emotivo mensaje:

"Desde la Liga de Fútbol del Neuquén felicitamos a Ulises Jeronimo, árbitro de nuestra Liga, por dar un enorme paso en su carrera profesional y debutar en la máxima categoría del fútbol argentino."

Además, agregaron:

"Un logro que es fruto del esfuerzo, la dedicación, la preparación y el compromiso demostrado durante tantos años dentro de las canchas. ¡Felicitaciones, Ulises! Este debut es también un orgullo para toda la familia Lifune. ¡A seguir creciendo y dejando bien alto el nombre del arbitraje neuquino!"

La historia de Ulises Jerónimo refleja el recorrido de tantos deportistas de la región que, lejos de los grandes centros del país, construyen su carrera con trabajo silencioso, sacrificio y perseverancia. Porque llegar desde el interior hasta el fútbol de Primera no suele ser sencillo, y mucho menos para quienes eligen el arbitraje, una profesión tan apasionante como ingrata.

Ser cuarto árbitro no solo implica controlar los bancos de suplentes, las modificaciones o el tiempo adicional. También representa una oportunidad invaluable para convivir con árbitros de experiencia, conocer de cerca el ritmo de la máxima categoría y seguir preparándose para el gran objetivo: algún día impartir justicia como árbitro principal en la Liga Profesional.

Para Ulises Jerónimo será mucho más que una designación. Será la primera prueba en el escenario más importante del fútbol argentino, el inicio de una experiencia que puede abrirle las puertas de una carrera aún más grande. Y para Neuquén, una nueva muestra de que el talento de la provincia también dice presente en el máximo nivel, incluso desde un lugar donde pocas veces llegan los reflectores.