Regatas de San Nicolás se impuso por 81 a 68 sobre Independiente de Neuquén en el inicio de la serie interconferencia de la Región Sur de la Liga Federal de basquetbol 2026. "El Naútico" logró su séptimo triunfo consecutivo, estiró su invicto actuando en “La Ribera” sigue sin perder en la postemporada y se adelantó en el cruce, con 26 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias de Benjamín Levato, su principal figura. Además, en el vencedor realizaron valiosas contribuciones Omar Cantón (17+4+1), Nicolás Ferreyra (15+2+3) y Jonathan Basualdo (12 tantos y 5 recobres). Del lado del conjunto neuquino el interno Joaquín Marcón terminó como “doble figura” con 19 puntos y 12 rebotes.

La eliminatoria continuará el domingo a las 20.30 en suelo neuquino, en donde el lunes se desarrollará un eventual tercer choque. El ganador de esta llave se enfrentará en la próxima instancia con el que acceda entre Belgrano y Pacífico, que el sábado a las 20.30 disputarán el segundo juego en cancha del Rojo nicoleño. En el primer partido la victoria fue para el Decano de Neuquén capital que se impuso 84 a 64 el domingo pasado. Los bonaerenses está obligados a ganar si quieren llevar la serie a un tercer juego el domingo, para los que orienta Maximiliano Rubio, una victoria los catapultará a la siguiente ronda.

Regatas marcó presencia rápidamente sobre la madera por intermedio de Basualdo. Y luego con un parcial de 11-0 logró tomar ventaja de dos dígitos por primera vez en la noche promediando el cuarto inicial (15-3), mostrando firmeza y concentración en defensa, y en ataque jugando de adentro hacia afuera, sacando ventajas físicas en el poste bajo y también dañando en el perímetro. Igualmente, tuvo un mejor cierre Independiente, que con un buen aporte de Marcón, cerró 6-0 ese segmento y descontó.

En el segundo cuarto cuando intentó ajustar en defensa Independiente, Regatas respondió con una seguidilla de triples, gracias a los cuales logró obtener una renta de veinticuatro (44-20), con las conversiones lejanas de Cantón, Levato y de Ferreyra. A esto se sumó del lado del local que sostuvo su solidez defensiva. Sin embargo algunas pérdidas infantiles suyas devolvieron a la pelea Independiente, que como en el segmento anterior volvió a estar más firme el cierre y con la aparición de Fedele completó una ráfaga de 7-0 para acercar distancias camino a los vestuarios, a donde, de todos modos, Regatas llegó ganando 44 a 27 al descanso largo.

En el complemento, Regatas apostó por la misma receta y, con las unidades de Levato, Cantón y Ferreyra, pudo obtener una renta de veinticinco (máxima, 54-29). Independiente reaccionó y concretó un parcial de 11-0, haciendo valer su juego más atlético y pudiendo correr, para seguir en partido. En ese momento, Basualdo con cuatro puntos seguidos rescató a Regatas, que frenó el envión de su rival y pudo ingresar arriba 59 a 43 al último acto. Este comenzó con un triple de Paredes, con el cual el elenco de Andrés García se colocó a trece. Claro que Regatas respondió con dos aciertos desde 6.75 para alejarse nuevamente (Levato y Manzano). Y con el poder de gol de Levato posteriormente contrarrestó otro tramo positivo de Independiente, que mostró su peligrosidad cada vez que su flaqueó su adversario (de muy buen partido en líneas generales). Aun así, Regatas terminó ganando sin mayores apremios, beneficiándose por lo que había hecho en el resto del encuentro.

Sintesís

Árbitros: S. Ramírez-F. Knauer

Parciales: 22-13, 22-14, 15-16, 22-25

Regatas (81): Ferreyra 15, Manzano 3 (x), Levato 26, Basualdo 12, Cantón 17 (fi), Repetti 3, Contrera 0, Bilbao 0, Navarrete 2, Capurro 3, Rossi 0, Sánchez 0. DT: Pablo Dastugue.

Independiente (68): Sinigoj 11, Oviedo 9, Fedele 17, Paredes 6, Marcón 19 (fi), Veronesi 4 (x), Martelli 2. DT: Andrés García.

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