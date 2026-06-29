Iniciaron las series de Playoffs de interconferencias de la Liga Federal de Básquet. Tres de los cuatro equipos de Neuquén disputaron el primer juego de los cruces -estipulados al mejor de tres partidos-. Pacífico sacó buena diferencia de local, Centro Español de Plottier tuvo una mala noche en EL Templo, mientras que Perfora de Plaza Huincul cayó en suplementario en Santa Rosa.

El Decano hizo valer su juego de local y ahora se va a San Nicolás con la misión de robar uno cotejo que lo meta en la siguiente instancia. En el Viejo Ramírez en el microcentro de la capital neuquina, superó a Belgrano por 84 a 64 en una noche de dominio absoluto para el elenco que dirige Maximiliano Rubio, 18 puntos para Matías Stanic y 14 para David Veliz en el local. Núñez con 16 el destacado en la visita, seguido por Lallana con 14. Ahora la serie se muda a la localidad de Buenos Aires el sábado venidero.

Por su parte en Plottier, Centro Español no pudo ante Ferro de General Pico, y cayó por 80 a 70, en un juego donde estivo siempre a pocos puntos de distancia, pero que en los minutos finales, una serie de triples terminó dándole la diferencia a la visita, 18 puntos para Emilio Santana y 12 para Peral y Acosta. Giménez con 21 el destacado el elenco pampeano, Campano con 17.

Pacífico fue el único neuquino que ganó en el primer juego. Foto: Facebook Club Atlético Pacifico Neuquén

En Santa Rosa, Pérfora se quedó con las manos vacías en suplementario ante All Boys. En el Aquiles Regazoli los de Plaza Huincul cayeron por 99 a 91, en un juego donde dominó gran parte, pero que en el final del tiempo regular se quedó sin gol, y con fallos dudossos de árbitros sumamente localistas, llegó a los últimos cinco minutos con varios de sus titulares con cinco faltas y sin poder jugar..

Igualados en 89 en el último cuarto donde entró arriba por 11 puntos, y quedó 10-2 el agregado. Dasso el jugador determinante en el elenco de La Pampa con 40 puntos, Bellones 18 y el conocido “Chiqui” Sánchez con 16. En los de Plaza Huincul aportaron Santiago Candia 31 iunidades , y Julián Ruiz 23.

Este martes será el turno de la presentación de Independiente, que visitará a Regatas de San Nicolás desde las 21 por el primer juego. El segundo será en La Caldera el sábado, y en el caso de ser necesario, el tercero será el domingo.

Data: NQN Deportivo