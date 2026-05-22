Lionel Messi sigue haciendo historia dentro y fuera de las canchas. El astro argentino superó los 1.000 millones de dólares de patrimonio neto y se convirtió en el segundo futbolista billonario, después de Cristiano Ronaldo.



El capitán argenitno alcanzó estas cifras sumando los salarios que ganó en Barcelona, PSG e Inter Miami. Además de patrocinios, negocios e inversiones, que desde su llegada a Estados Unidos crecieron de manera diferencial, tras supuestos acuerdos de reparto de ingresos televisivos, propiedades inmobiliarias y una participación en una cadena de restaurantes argentinos.

Sin embargo, el crecimiento en Estados Unidos no fue solamente propio, desde su arribo al Inter Miami el valor del club subió hasta los 1.450 millones de dólares, lo que lo convirtió en el equipo de fútbol más valioso de la MLS y en el puesto 16 a nivel mundial.