El fútbol quedó en segundo plano en la República Democrática del Congo. A pocas semanas del Mundial 2026, la selección africana tomó una drástica decisión para proteger a sus jugadores y cuerpo técnico: abandonar temporalmente el país y trasladar toda su preparación a Bélgica debido al brote de ébola que afecta a distintas zonas de la región.

La decisión de la Federación Congoleña que priorizó la salud del plantel

La medida fue tomada por la Federación Congoleña de Fútbol en conjunto con autoridades sanitarias y con el seguimiento permanente de la FIFA, que ya trabaja junto a organismos internacionales para monitorear la situación. El objetivo es claro: evitar cualquier riesgo de contagio antes de la máxima cita del fútbol mundial.

El brote de ébola encendió las alarmas en el continente africano luego de registrarse cientos de casos sospechosos y decenas de fallecidos en distintos puntos de la República Democrática del Congo y países vecinos. Aunque la Organización Mundial de la Salud considera “bajo” el riesgo de expansión global, la situación mantiene en alerta a gobiernos, federaciones y autoridades deportivas.

En ese contexto, el seleccionado dirigido por Sébastien Desabre decidió cambiar completamente su planificación rumbo al Mundial. Los entrenamientos previstos en Kinsasa fueron suspendidos y toda la delegación se instalará en Bélgica, donde además disputará una serie de amistosos preparatorios lejos de la zona afectada por el virus.

La decisión busca preservar la salud de los futbolistas en un momento extremadamente delicado para el país africano, que volverá a disputar una Copa del Mundo después de más de medio siglo. La ilusión deportiva quedó inevitablemente atravesada por la preocupación sanitaria.

Monitoreo de la FIFA en medio del brote de ébola

Mientras tanto, la FIFA mantiene contacto constante con la Federación Congoleña y también con los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá, sedes del Mundial 2026, para coordinar protocolos preventivos y garantizar la seguridad de todas las delegaciones participantes.

Incluso algunos amistosos internacionales ya comenzaron a generar inquietud en Europa. España, por ejemplo, analiza protocolos especiales de control sanitario para el encuentro que Congo disputará frente a Chile en territorio español durante la preparación previa al torneo.

La selección africana también enfrentará a Dinamarca en Bélgica, en una serie de partidos que servirán no solo para llegar con ritmo futbolístico, sino también para mantenerse lejos de un escenario sanitario que golpea con fuerza al país.

Buscan contener el avance del virus en la región

La preocupación crece día a día y varios países africanos ya reforzaron controles fronterizos para intentar contener el avance del virus. Ruanda, incluso, decidió cerrar algunos pasos limítrofes como medida preventiva.

En medio de ese panorama complejo, Congo intenta enfocarse en el sueño mundialista sin descuidar lo más importante: la salud de su plantel. Porque antes de pensar en el debut en la Copa del Mundo, la prioridad pasó a ser otra. Mantenerse a salvo de un brote que mantiene en vilo a toda la región africana.