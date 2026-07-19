Argentina se quedó con un jugador menos sobre el límite del tiempo regular de la final ante España en el Mundial 2026 por la expulsión de Enzo Fernández.

El mediocampista fue amonestado a los 37 minutos del complemento y la segunda amarilla llegó en el tercer minuto de tiempo adicionado al reglamentario, tras un duro cruce sobre el defensor español Cubarsí.

Desde el desenlace de Italia 1990, también con la Argentina como protagonista ante Alemania, que un actor de la definición no ve la tarjeta roja. Su antecesor había sido el marcador central Pedro Monzón.

El ajuste táctico

Con un hombre menos en campo, lo que ordenó Lionel Scaloni fue el retroceso de Julián Álvarez como mediocampista por la izquierda, dejando a Lionel Messi como único delantero.

Leandro Paredes es el único jugador argentino que sigue en cancha y tiene amarilla desde el comienzo del segundo tiempo.