La pasión argentina volvió a hacer de las suyas en el Mundial 2026. A pocos días del esperado cruce entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final, la demanda de entradas superó todas las previsiones y provocó una verdadera locura en Miami. Con los tickets agotados y precios que se multiplicaron en la reventa, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, elevó un pedido ante la FIFA para intentar encontrar una solución que permita a más argentinos estar presentes en el Hard Rock Stadium.

La preocupación creció en las últimas horas debido a la enorme cantidad de hinchas que viajaron a Estados Unidos con la ilusión de seguir a la Scaloneta, pero sin haber conseguido una entrada. Según cifras difundidas por la propia AFA, alrededor de 50.000 argentinos se encuentran en Miami sin tickets para ingresar al encuentro del viernes.

Tapia confirmó que ya mantiene conversaciones con las autoridades de la FIFA para conocer si existe algún remanente de localidades que pueda ponerse nuevamente a disposición de los fanáticos. El dirigente reconoció que la convocatoria superó todas las expectativas y aseguró que trabajan para que la mayor cantidad posible de simpatizantes pueda acceder al estadio.

"No esperábamos la convocatoria que va a haber para el partido de Argentina y Cabo Verde", expresó el titular de la AFA durante un evento que conmemoró los 40 años de la obtención del Mundial de México 1986. Allí también explicó que solicitaron información sobre posibles entradas disponibles para ofrecer una alternativa a los miles de argentinos que todavía buscan un lugar.

El escenario es complejo. El Hard Rock Stadium tiene capacidad para 64.478 espectadores y las localidades se encuentran completamente agotadas en los canales oficiales. Actualmente, las únicas opciones legales disponibles corresponden a paquetes de hospitalidad VIP comercializados por la FIFA, cuyos valores arrancan en los 8.100 dólares y pueden alcanzar cifras cercanas a los 15.000 dólares.

La situación generó malestar entre muchos simpatizantes, que observaron cómo los precios aumentaban de manera constante a medida que se acercaba el encuentro. La expectativa por ver a Lionel Messi y compañía en una instancia decisiva del Mundial provocó una demanda récord que terminó disparando los valores a niveles prácticamente inaccesibles para gran parte de los hinchas.

Mientras continúan las negociaciones entre la AFA y la FIFA, miles de argentinos permanecen atentos a cualquier novedad. La ilusión es que aparezca un remanente de localidades que permita que la fiesta albiceleste también se viva dentro de las tribunas de Miami, en un partido que promete contar con un marco imponente y una verdadera marea celeste y blanca.