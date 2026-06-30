¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
NO CONVENCIÓ

La Premier League no incorporará las pausas de hidratación ni la Ley Vini Jr

Entre los cambios para la nueva temporada, la liga de Inglaterra descartó algunas reglas del Mundial 2026.  

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 30 de junio de 2026 a las 17:25
PUBLICIDAD
Premier League no incorporará pausas de hidratación ni “Ley Vini Jr”

La Premier League rechazó incorporar las pausas de hidratación para la temporada 2026/27 debido a que las condiciones climáticas en Inglaterra rara vez lo ameritan y, además, la UEFA recomienda evitar las interrupciones si las temperaturas son inferiores a los 32°C.



Tampoco implementarán la “Ley Vini Jr”, normativa que sanciona con tarjeta roja a jugadores que se tapen la boca al discutir con un rival.

La pausa de hidratación generó polémicas y ola de rechazos

Los cambios en el funcionamiento del VAR y los arbitrajes sí fueron aceptados. El VAR podrá anular goles si detecta una falta previa en jugadas de pelota parada. También podrá intervenir en errores al sancionar con una segunda tarjeta amarilla.

Jude Bellingham no fue expulsado, como si lo fue el paraguayo Almirón y se armó polémica por la Ley Vini Juniors

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD