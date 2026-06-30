Premier League no incorporará pausas de hidratación ni “Ley Vini Jr”

La Premier League rechazó incorporar las pausas de hidratación para la temporada 2026/27 debido a que las condiciones climáticas en Inglaterra rara vez lo ameritan y, además, la UEFA recomienda evitar las interrupciones si las temperaturas son inferiores a los 32°C.







Tampoco implementarán la “Ley Vini Jr”, normativa que sanciona con tarjeta roja a jugadores que se tapen la boca al discutir con un rival.

La pausa de hidratación generó polémicas y ola de rechazos

Los cambios en el funcionamiento del VAR y los arbitrajes sí fueron aceptados. El VAR podrá anular goles si detecta una falta previa en jugadas de pelota parada. También podrá intervenir en errores al sancionar con una segunda tarjeta amarilla.