Lula da Silva y Donald Trump mantuvieron una reunión en la Casa Blanca este jueves para dialogar sobre ciertas cuestiones ajenas a lo futbolístico. Sin embargo, ambos mandatarios tuvieron tiempo para hablar sobre la próxima Copa del Mundo, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, el presidente de Brasil exhibió el pedido que, con cierto tono humorístico, realizó: "Espero que no canceles las visas de los jugadores brasileños. Por favor, no hagas eso, porque venimos aquí a ganar el Mundial".

Un ida y vuelta picante

La advertencia llegó tras una pregunta del propio Trump sobre la cita mundialista y qué tan buena era la selección brasileña, que debutará en la competencia el próximo sábado 13 de junio contra Marruecos en el MetLife Stadium. "Se rio porque ahora va a reírse todo el tiempo. Aprendió que reír es muy bueno", bromeó Lula, en plena conferencia de prensa, sobre la reacción del mandamás de 79 años.

Por fuera de la reunión, el mandatario norteamericano expresó su rechazo para con los precios que tendrán las entradas, en una entrevista con el New York Post: "No conocía la cifra. Me alegra poder estar ahí, pero ni yo pagaría ese precio por ver a la selección". En ese sentido, se implementarán los precios dinámicos; es decir, cuanta más demanda, más alto el valor de los tickets.

El seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti comparte el Grupo C con Marruecos, Haití (jugarán el viernes 19 a las 21.30 en el Lincoln Financial Field) y Escocia (se enfrentarán el miércoles 24, a partir de las 19, en el Hard Rock Stadium). Brasil, con un plantel repleto de figuras, buscará volver a estar en la cima del mundo.