La FIFA invitó a la Federación Iraní de Futbol a su sede en Zúrich, Suiza, para abordar la preparación del Mundial 2026, después de que la comitiva que viajó a Canadá la semana pasada fue deportada por las autoridades de migración previo al Congreso anual de la organización.

La participación de Irán en la Copa del Mundo 2026 en América del Norte no está garantizada por completo, en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán por la guerra en Medio Oriente. Desde el inicio de los bombardeos del país del norte de América e Israel sobre el país asiático en febrero, la presencia de Team Melli en la justa mundialista no estaba asegurada, pese a esto en las últimas semanas las autoridades de la FIFA han trabajado para que la selección juegue en Los Ángeles y Seattle.

El presidente del organismo, Gianni Infantino, ha repetido en varias ocasiones que Irán disputará sus partidos de la fase de grupos en EU, tal y como está previsto desde el sorteo del torneo que se realizó en diciembre pasado en Washington. A pesar de esta situación, las autoridades de la federación iraní no pudieron estar presentes en el congreso por "problemas" de visado.

La reunión con Infantino

Los integrantes de la delegación iraní aún no han confirmado su presencia en Suiza, sin embargo,Infantino comentó recientemente en el Congreso 76 de la federación organizado en Vancouver que Irán va a estar presente sin ningún problema en el Mundial.

"Quiero confirmar sin ambigüedades que Irán participará obviamente en la Copa del Mundo de la FIFA 2026", comentó el presidente del organismo en el estrado. "Y, por supuesto, jugará en Estados Unidos", concluyó.

Después de los dichos realizados por Gianni Infantino, al prensa estadounidense cuestionó al presidente Donald Trump sobre la presencia de Irán en la justa internacional y aseguró que le dio todas las libertades a él para decidir sobre la participación del Team Melli en el torneo.

"Le dije: 'Haz lo que quieras. Puedes tenerlos'. Creo que se les debe permitir jugar", comentó el mandatario estadounidense desde la Casa Blanca. El discurso de Trump ha cambiado constantemente en los últimos meses, en un principio declaró que no podía garantizar la seguridad del combinado iraní durante la copa; después un integrante de su administración pidió a la FIFA sustituir a la selección asiático por Italia, moción que fue rechazada.

Pese a los dichos de Infantino, en las últimas horas Irán puso en duda su participación en la Copa del Mundoa 2026

Las dificultades operativas del Team Melli

Los problemas operativos ya han comenzado a manifestarse incluso antes del inicio del certamen. Durante el reciente Congreso de la FIFA en Vancouver, la delegación iraní canceló su participación tras denunciar un trato "ofensivo" por parte de la policía de inmigración en el aeropuerto de Toronto.

Este incidente llevó a Mehdi Taj, presidente de la federación iraní, a declarar la necesidad urgente de una reunión con la FIFA para tratar múltiples temas pendientes antes de que expire el plazo de tres semanas previo al inicio del Mundial.

El calendario de Irán es uno de los más atractivos, pero también de los más vigilados en términos de seguridad nacional. El debut del equipo está programado para el 16 de junio en Los Ángeles contra Nueva Zelanda, seguido de un enfrentamiento contra Bélgica el 21 de junio en la misma ciudad. Su participación en la fase de grupos cerrará el 27 de junio en Seattle frente a Egipto.

El éxito de estos acontecimientos dependerá de los acuerdos alcanzados en Zúrich antes del 20 de mayo, fecha límite para asegurar que la logística de transporte y hospedaje no se vea interrumpida por las restricciones de viaje o la escalada del conflicto en Medio Oriente.