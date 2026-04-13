Julio Ricardo fue uno de los periodistas deportivos más respetados de la Argentina, por eso la noticia de su muerte, a los 87 años, generó un fuerte impacto entre quienes crecieron escuchando su voz. A lo largo de su carrera se distinguió por un estilo sobrio y respetuoso, tanto con los protagonistas del deporte, en especial del fútbol, como con sus colegas y el público que lo siguió durante años en la radio y la televisión.

Su popularidad creció cuando José María Muñoz lo sumó como comentarista en Radio Rivadavia, en una etapa en la que las transmisiones deportivas por radio tenían una centralidad enorme y él terminó de consolidarse como una referencia del periodismo. Pero la vida de Julio Ricardo ,no se limitó al deporte: también fue militante y funcionario del peronismo, aunque siempre sostuvo una mirada abierta y plural. Sobre ese aspecto, él mismo afirmó: “Sigo teniendo un compromiso personal con un mundo político y con un universo intelectual que a mí me importa, pero traté de no hacer ostentación de eso. No sé si alguien dejó de trabajar conmigo porque pensaba distinto a mí, pero yo siempre respeté a los que opinaban diferente”.

Nacido en Buenos Aires el 13 de enero de 1939, Julio Ricardo López Batista provenía de una familia con fuerte tradición periodística. Su padre, José López Pájaro, fue fundador del Círculo de Periodistas Deportivos y dirigió la revista La Cancha, mientras que otros familiares también tuvieron destacadas carreras en los medios. Este ambiente intelectual y cultural marcó profundamente su formación y compromiso con la lectura.

Antes de dedicarse plenamente al periodismo, Julio Ricardo se recibió como maestro en el Normal Mariano Acosta a los 17 años y ejerció la docencia en escuelas primarias. Paralelamente, comenzó a colaborar en medios como Noticias Gráficas y Radio Porteña, donde inicialmente aportaba información desde la cabina con un estilo característico y luego asumió roles de mayor responsabilidad en Radio Splendid y Canal 13.

Uno de los episodios más impactantes de su carrera ocurrió durante la Vuelta de Olavarría de 1963, cuando narró en vivo el trágico accidente del piloto Juan Gálvez. Julio Ricardo y su colega Luis Elías Sojit presenciaron el choque y corrieron a asistir en el lugar, en una escena que quedó grabada en su memoria y también en la historia del periodismo deportivo argentino.

Durante la década del 60, Julio Ricardo disfrutó de una etapa dorada junto a grandes figuras como Luis Elías Sojit y José María Muñoz, cubriendo eventos como la gira europea de la Selección Argentina en 1961 y el Mundial de Inglaterra en 1966. A lo largo de su carrera, mantuvo una visión equilibrada sobre las distintas corrientes futbolísticas, evitando alinearse con bandos enfrentados como los menottistas y bilardistas.

En 1990, durante el gobierno de Carlos Menem, fue designado al frente del ATC (actual TV Pública), aunque renunció a los seis meses debido a diferencias con la política oficial de venta de canales. Más adelante, condujo programas como “Tribuna Caliente” y volvió a la radio y televisión con proyectos como Radio Nacional y “Fútbol para todos”.

Julio Ricardo fue reconocido con el Premio Konex y nombrado “Personalidad Destacada” por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2024. En ese acto, destacó la importancia del deporte como un ejemplo de convivencia pacífica y pidió un homenaje a la Selección Argentina campeona en Qatar.

A lo largo de su extensa trayectoria, nunca perdió su perfil cultural ni su compromiso con la educación y el respeto. Reflexionó sobre la conducta de los hinchas y la función del deporte como herramienta para la convivencia social: “El deporte es un elemento fundamental de la cultura y debe servir para educar, para acostumbrar a los chicos a vivir en comunidad. Para que el otro no sea un enemigo al que hay que destruir. Es un adversario con el que yo voy a disfrutar el tiempo que me está regalando”.

Con su muerte se va una de esas voces que marcaron época, pero también queda una huella profunda de ética, pluralismo y amor por el deporte.