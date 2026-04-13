La noticia de la muerte de Julio Ricardo generó un fuerte impacto en el ambiente del periodismo deportivo argentino, donde su figura era sinónimo de experiencia y credibilidad. El histórico comentarista falleció a los 87 años luego de haber estado internado en la Clínica Zabala, dejando un vacío difícil de llenar.

El fallecimiento de Julio Ricardo se da en un contexto de pérdidas recientes para el rubro, tras las muertes de Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo, lo que profundiza la sensación de fin de una era en los medios deportivos. Su nombre quedó asociado a una época dorada de la televisión y la radio.

Nacido en Buenos Aires en 1939, Julio Ricardo comenzó su carrera en 1957, dando sus primeros pasos en Noticias Gráficas. Desde entonces, construyó un recorrido sólido que lo llevó a desempeñarse como comentarista, cronista y analista durante más de seis décadas ininterrumpidas.

A lo largo de su carrera, compartió micrófono con figuras destacadas como José María Muñoz, Víctor Hugo Morales y el propio Marcelo Araujo, consolidando una voz respetada dentro del fútbol argentino. Su paso por ciclos como “Fútbol para Todos” reforzó su vigencia ante nuevas audiencias.

En televisión, también dejó su huella con programas emblemáticos como “Tribuna Caliente”, donde trabajó junto a Antonio Carrizo y Guillermo Nimo. Ese ciclo, creado por Gerardo Sofovich, se convirtió en un clásico del análisis deportivo.

Uno de los aspectos más destacados de Julio Ricardo fue su capacidad para analizar el fútbol sin alinearse en las históricas divisiones ideológicas. “No me ‘afilié’ a ningún bando, traté de rescatar y tomar cosas de ambos”, expresó al referirse a las corrientes de César Luis Menotti y Carlos Bilardo.

En el plano personal, siempre resaltó la influencia de su familia en su formación intelectual. “Había un ambiente de diversidad intelectual que me marcó para siempre”, recordó sobre su infancia, atravesada por el legado de su padre y su vínculo con el periodismo.

En 2024, Julio Ricardo fue distinguido como personalidad destacada en la Legislatura porteña, donde agradeció el reconocimiento y reflexionó sobre el rol del deporte. “Es el deporte, que le está mostrando al mundo que es posible vivir en paz”, afirmó, dejando una frase que hoy resuena con más fuerza tras su partida.