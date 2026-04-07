José “maligno” Torres volvió con todo al circuito mundial. El “Rider” cordobés se consagró campeón de la Etapa de Vendée, Francia, una de las fechas del circuito FISE 2026, uno de los torneos más importante del BMX Freestyle a nivel mundial.

El campeón Olímpico en París 2024 se mostró de gran forma y vigente, el 5° del ranking llegaba a la competencia luego de ganar el título Panamericano en el 2025, y mostrando mejoras en sus condiciones físicas luego de lesiones que lo tuvieron alejado.

“Que felicidad empezar el año y ponernos a prueba en la primera competencia en Francia” expresó Maligno en sus redes sociales, agregando además que “El trabajo que venimos haciendo gracias a dios viene funcionando. Gracias inmensas a mis patrocinadores que mantienen esa confianza en mí, a la familia y toda la gente que manda su apoyo”

La dorada llegó en la tercera fecha del calendario mundial Fise donde se midió con los mejores de todo el planeta, y que tuvo previamente a China y Tfnes Francia. El próximo desafío será la etapa de Baillargues, Francia, el 11 de abril, donde buscará seguir sumando puntos en el ranking mundial.

El argentino de 31 años está quinto en ranking mundial por detrás del francés Anthony Jeanjean, el japonés Riki Nakamura, y los estadounidenses Marcus Christopher y Justin Dowell.

Con este logro, el cordobés se abre con su preparación pensando en los juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde irá a defender el oro.