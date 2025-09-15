El rider José “Maligno” Torres sumó una nueva medalla de oro a su carrera al consagrarse campeón del Campeonato Panamericano de BMX Freestyle Park 2025 disputado en Lima, Perú. El ciclista, que saltó a la fama luego de ser campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024, logró una destacada actuación que le permitió colgarse la dorada en la final masculina. De esta manera, repitió la consagración que había logrado en Santiago de Chile hace poco menos de un año.

En el torneo participaron los mejores riders del continente, pero Torres volvió a imponerse acumulando un total de 92.00 puntos con una rutina que combinó giros, altura y precisión con mucha limpieza en las ejecuciones, factor clave para que los jueces lo ubicaran en lo más alto del podio.

La competencia se desarrolló en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, ubicado en Villa María del Triunfo, y fue organizada por la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci). Para el Maligno competir en Lima tiene un significado especial, ya que en 2019 obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos, resultado que significó un gran avance en su carrera internacional. Seis años después, esta consagración lo reafirma como una figura del BMX Freestyle.

Con una rutina que alcanzó los 92.00, Torres se impuso en Lima. (Foto: Panam Sports)

Previo a este título, Torres venía de participar en la Copa del Mundo de la disciplina disputada Montpellier, donde finalizó en el séptimo puesto a fines de mayo. A pesar de no colgarse una medalla en Francia, el argentino volvió y cumplió con las expectativas en el Panamericano, demostrando por qué es uno de los referentes del continente.