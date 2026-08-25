En lo que puede ser uno de los grandes golpes del mercado de pasas, Manchester City vuelve a la carga por Enzo Fernández y prepara una oferta para incorporar al argentino. A una semana del cierre del mercado de pases, los Citizens pretenden reforzar su mediocampo y están en contacto con el Chelsea, que pretende unos 140 millones de euros para liberarlo.

El surgido en River es prioridad para el entrenador Enzo Maresca, quien ya lo dirigió en el conjunto londinense y lo considera una pieza ideal para reforzar su mediocampo. La oferta que acercaría el City en las próximas horas ronda los 120 millones de euros, por lo que serán días de arduas negociaciones, ya que a esta altura del mercado Chelsea no facilitará su salida ya que necesita encontrar un reemplazante a la altura.

El mediocampista no fue titular en el último encuentro de los Blues y cuando ingresó recibió algunos abucheos de los hinchas de Fulham debido al tanto que le marcó a Inglaterra y a la posterior celebración del equipo con la bandera de las Islas Malvinas. A pesar de los rumores de salida, Enzo sigue siendo importante en la planificación del técnico Xabi Alonso, quien declaró que lo considera un jugador importante, aunque no pudo garantizar que permanecerá en el plantel durante toda la temporada.

El interés del Manchester City se intensificó luego de la venta de Rodri Hernández al Barcelona. Más allá de la incorporación de Elliott Anderson por casi 135 millones de euros, más la reciente llegada del marroquí Ayyoub Bouaddi desde el Lille por 95 millones, los Citizens continúan buscando refuerzos para el mediocampo y la llegada de Enzo, al que Maresca aprecia mucho de su paso por Chelsea donde ambos fueron campeones del Mundial de Clubes 2025, se volvió central para los planes del elenco skyblue.