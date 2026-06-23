Manchester United compró un terreno de 100.000 metros cuadrados donde llevará a cabo el megaproyecto para construir el nuevo Old Trafford, a 350 metros del actual y capacidad para 100.000 espectadores.







El presupuesto estimado para la obra es de 2.600 millones de dólares. Forma parte de una construcción urbana que contempla 15.000 nuevas viviendas. Se estima que el proyecto final generará 48.000 nuevos empleos locales y tendrá un impacto económico de más de 9200 millones de dólares al año.

Collette Roche, CEO del New Stadium Development del Manchester United, expresó: "Ser capaces de construir tan cerca de Old Trafford nos permite preservar el patrimonio, las tradiciones y los rituales que son tan importantes para nuestros aficionados".