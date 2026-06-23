El reconocido taxista de Cipolletti, Emilio Valdez, 53 años, falleció el fin de semana pasado cuando participaba de un partido de fútbol comercial/amateur del Torneo Don Pedro, que se estaba desarrolando en las cancha del Sindicato de los Camioneros en la isla Jordán de la ciudad rionegrina.

El trabajador de la empresa Radio Taxi, intregraba el equipo de Alpatacos, pero también lo hacía en Liga de Veteranos de en el complejo Duronia, en la categoría +50 con el equipo La Diez.

De acuerdo a lo manifestado por compañeros de trabajo y asistentes en el lugar, “se descompuso, sufrió un pre-infarto y más allá de que los médicos y personal de la salud hicieron lo imposible para reanimarlo, lamentablemente falleció en la guardia del Hospital”. Consultado por Mejor Informado desde el nosocomio indicaron que "llegó con un paro respiratorio, se lo ingresó e hicimos maniobras de reanmiación, se lo intubo pero no hubo chances".

Fanático de River, era muy conocido en el rubro de los tacheros. pues antes también trabajó varios años en Servi Taxi.

Desde la Liga de Veteranos indicaron en sus redes sociales que "hoy nos toca despedir a un querido amigo y compañero de tantas jornadas de fútbol. Con profunda tristeza acompañamos a la familia de Alejandro Valdez, jugador de La Diez, un hombre que supo ganarse el cariño y el respeto de todos por su humildad, su calidad humana y su pasión por el fútbol. En estos momentos de dolor no existen palabras suficientes para aliviar la partida de un ser querido. Solo queremos hacer llegar nuestro más sincero abrazo y acompañamiento a toda su familia, amigos y seres queridos, deseándoles la fortaleza necesaria para afrontar esta irreparable pérdida.

Alejandro dejará un recuerdo imborrable en cada compañero que compartió una cancha, una charla o un momento de amistad. Su legado permanecerá vivo en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo. Que descanses en paz, Alejandro. Tu recuerdo seguirá acompañándonos en cada encuentro y en cada rincón donde ruede una pelota. La familia de Tercer Tiempo Cipolletti y la Liga de Fútbol de Veteranos acompañan con respeto y afecto a toda la familia Valdez en este difícil momento.

Otro más en 2026

Váldez se sumó a la fatídica listra de Oscar Adrián "Colo" Sosa (mediados de junio), jugador del equipo Inriku, sufrió un deceso repentino que fue confirmado y comunicado oficialmente por la organización del torneo

Luego pasó lo de Gabriel "Mono" Rivas, un conocido vecino de la ciudad cipoleña con pasado en el fútbol de la Liga Deportiva Confluencia vistiendo los colores del Club San Martín. Dueño de un vidriería ubicada en el barrio Arévalo, era un participante recurrente de estos certámenes y formaba parte del plantel Los Beduinos +40. oriundo de Cipolletti que se descompensó tras sentir un fuerte dolor en el pecho al finalizar su encuentro en el predio del Club La Amistad. A pesar de los esfuerzos médicos y de llegar con vida, falleció de un paro cardiorrespiratorio en el hospital Pedro Moguillansky.

Otra muerte que registrró en la primera quincena de febrero, otro jugador de 57 años en un encuentro de preparación para la Liga de Jubilados, en las instalaciones de Duronia. Un trabajor petrólero que resídía en Buenos Aires y llegó a la zona por haber sido revidado. Esta muerte fue muy comentada, ya que sus compañeros de equipo y de trabajo ni siquiera conocían su nombre ni identidad.

El 2025 también dejó secuelas, el 23 de agosto del año pasado, Héctor González, un docente de 58 años de Cinco Saltos y conocido dirigente de la UNTER sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) durante el entretiempo de un partido que jugaba con su equipo, Gimnasio Crear, en el predio La Finca. A pesar de recibir asistencia médica inmediata y ser trasladado al hospital, lamentablemente falleció.

Otro hecho recordado es del 30 de abril de 2022, cuando Gerardo Matías "Teté" Becher, de 40 años, falleció trágicamente durante un partido del Torneo Don Pedro disputado en el predio Finca La Noninna de Cipolletti.

Becher, vecino y secretario del Tribunal de Faltas también de Cinco Saltos, ocurrió tras un fuerte choque accidental en una pelota dividida. El futbolista impactó su cabeza contra la rodilla de un jugador rival, lo que le provocó un desmayo inmediato, el jugador falleció camino al centro de salud