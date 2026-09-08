Del viernes 11 al domingo 13 de septiembre en el gimnasio Boris Luis Kocina del Club Atlético Cinco Saltos, de dicha ciudad del alto valle de Río Negro, por primera vez en el país se realizará una convocatoria específica para comenzar a conformar una preselección argentina femenina de básquet para personas con discapacidad intelectual, autismo o síndrome de Down.

La iniciativa es impulsada por la Federación Argentina de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual y Mental (FADDIM) y forma parte de un proceso de alcance nacional, con el objetivo de reunir a deportistas de distintos puntos del país para que sean observadas por el cuerpo técnico y puedan comenzar a formar parte del proceso de selección nacional.

La convocatoria contará con un cupo de 22 jugadoras y está dirigida a deportistas con discapacidad intelectual, autismo o síndrome de Down que tengan experiencia en básquet y que actualmente practiquen la disciplina en clubes o instituciones. Para participar, deberán enviar sus datos personales, contar con carnet de discapacidad y disponer de un video de un entrenamiento o partido que ratifique su experiencia en el deporte.

Durante los tres días de actividad, el cuerpo técnico trabajará con las jugadoras y realizará un primer scouting que permitirá conocer sus características, nivel y experiencia deportiva. A partir de esta instancia comenzará un proceso de selección que continuará con nuevas convocatorias y concentraciones.

El gimnasio Boris Luis Kocina de Cinco Saltos escenario de la convocatoria nacional de básquet adaptado

“Esta primera convocatoria busca que las jugadoras de distintas provincias puedan conocerse, que podamos ver cómo se trabaja el básquet en cada lugar y, a partir de ahí, comenzar a formar una preselección nacional”, explicó la rionegrina María Laura de Barizarra Yapur, entrenadora de la Selección Argentina de básquet de FADDIM.

La realización de esta convocatoria en Cinco Saltos representa un paso importante para Río Negro y para el crecimiento del deporte adaptado en la provincia. La llegada de una instancia de alcance nacional permite visibilizar el talento de sus deportistas, generar nuevas oportunidades de desarrollo y reafirmar el compromiso de Río Negro con una práctica deportiva inclusiva, que acompañe y promueva a todos sus atletas, sin distinción.

Además de María Laura de Bariazarra Yapur, el cuerpo de trabajo también cuenta con presencia rionegrina, con el profesor Marcelo Aranda y el kinesiólogo Ricardo Aüada.

La convocatoria cuenta con el respaldo de la Confederación Argentina de Básquet, el Club Atlético Cinco Saltos, el Comité Paralímpico Internacional, y con el acompañamiento de la Secretaría de Deporte de Río Negro.

El cupo previsto de 22 jugadoras se encuentra próximo a completarse, y las interesadas pueden comunicarse a través de las redes sociales oficiales de FADDIM Básquet (@faddimbasquet en Instagram) o al +54 299 412 5841 para consultar los requisitos y el proceso de inscripción.