Mal paso para Cipolletti en la Ronda Campeonato del Torneo Federal A, luego de perder 3 a 1 por la 4ª fecha en la ciudad de Mar del Plata contra Kimberley.

Cancha y rival imposible para el Albinegro en la categoría ya que perdió por tercera vez consecutiva jugando en ese mismo lugar contra el Albiverde que lo superó de principio a fin y lo dejó dañado desde lo físico por las lesiones de Víctor Manchafico, Luciano Vella y Cristian González.

Todo negativo para el equipo dirigido por Fabián Enriquez en el Día del Niño porque generó poco en ofensiva y sufrió en defensa. Perdía 2 a 0 en el arranque del complemento con los goles en contra de Yago Piro y Valentín Localso. Andrés Almirón había descontado a poco del final, pero el conjunto marplatense lo definió de penal con la correcta definición de Franco Mañas.

Luego de lo que había sido su victoria agónica y merecida como local ante Argentino de Monte Maíz el miércoles (1 a 0), Cipo pagó caro el trajín de los últimos días que en la misma semana también incluyó el empate en Bahía Blanca contra Villa Mitre (1 a 1).

Pese a su caída ante Kimberley, Cipolletti se mantiene en zona de clasificación en la Ronda Campeonato del Torneo Federal A 2026.

Ahora, de cara lo que será su quinta presentación en esta fase de la división de ascenso, el cuerpo técnico deberá recuperar nombres y rearmar el equipo para recibir a Atenas de Río Cuarto, en la última fecha antes de cumplir con el casillero de descanso.

El resto de la fecha

Una de las pocas buenas noticias para Cipolletti fue el empate 1 a 1 de Olimpo en Monte Maíz contra Argentino que lo corta, pero no tanto en lo más alto de las posiciones. El club bahiense quedó a uno de los rionegrinos.

Además, en Bahía Blanca Villa Mitre y Alvarado no se sacaron ventajas en El Fortín y terminaron 0 a 0, mientras que Huracán Las Heras derrotó a Juventud Antoniana 1 a 0 en Mendoza.