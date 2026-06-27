La eliminación de Uruguay del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más impactantes de la jornada. Apenas finalizó la derrota 1-0 frente a España en Jalisco, Marcelo Bielsa no pudo ocultar su frustración y protagonizó un tenso momento antes de cumplir con las entrevistas protocolares de la FIFA.

Con la bronca todavía a flor de piel por la caída que decretó el adiós de la Celeste en la fase de grupos, el entrenador argentino perdió la paciencia mientras aguardaba que la producción diera la orden para comenzar una nota televisiva. El rosarino, visiblemente molesto, lanzó un grito que quedó registrado por los micrófonos de la transmisión oficial.

"¡Dale de una vez!", disparó con evidente fastidio hacia quienes organizaban la entrevista, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y reflejó el delicado momento que atraviesa el seleccionado uruguayo.

La derrota ante España no solo significó la eliminación mundialista. También profundizó un contexto cargado de cuestionamientos, versiones de conflictos internos y una creciente distancia entre el equipo y parte de los hinchas, que no ocultaron su decepción por la campaña realizada en Estados Unidos, México y Canadá.

Una vez iniciada la entrevista, Bielsa respondió con pocas palabras y sin rodeos. Lejos de buscar excusas, asumió gran parte de la responsabilidad por el fracaso deportivo.

"No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores", reconoció el entrenador, dejando una de las frases más contundentes de toda la conferencia.

La tensión volvió a aparecer cuando fue consultado por algunas decisiones tácticas, especialmente por la salida de Federico Valverde durante el segundo tiempo. El DT explicó que buscó darle mayor presencia ofensiva al equipo con el ingreso de Federico Viñas, aunque evitó profundizar demasiado en sus respuestas.

Más tarde, en conferencia de prensa, realizó un análisis todavía más duro de su gestión. Bielsa recordó que Uruguay aspiraba a sumar siete puntos en el grupo y apenas consiguió dos, una estadística que utilizó para resumir el rendimiento de su ciclo en la Copa del Mundo.

"Tuvimos jugadores de muchísima calidad, pero no logré que esas individualidades se transformaran en un equipo poderoso", admitió.

Pese al resultado, el entrenador defendió la actitud de sus futbolistas y sostuvo que el partido ante España fue más equilibrado de lo que reflejó el marcador.

"Deberíamos haber empatado. Jugamos de igual a igual contra una selección como España y el trámite fue parejo", aseguró, marcando diferencias con gran parte de los análisis posteriores al encuentro.

La eliminación representa un golpe histórico para Uruguay, que vuelve a despedirse en la primera ronda de un Mundial por segunda edición consecutiva tras lo ocurrido en Qatar 2022. Para Bielsa, además, significa sumar otro capítulo doloroso a su carrera en las Copas del Mundo, recordando inevitablemente la frustración sufrida con Argentina en Corea-Japón 2002.

Entre gritos, respuestas cortantes y una autocrítica pocas veces vista, el "Loco" cerró una noche negra para la Celeste. Una eliminación inesperada, un proyecto bajo la lupa y un futuro lleno de interrogantes para uno de los entrenadores más influyentes del fútbol sudamericano.