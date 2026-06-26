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Innovación reglamentaria

FIFA analiza alterar la definición por penales durante el Mundial 2026

Se eliminaría uno de los sorteos previos a las tandas a partir de la ronda eliminatoria.  

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 26 de junio de 2026 a las 17:10
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FIFA propone un solo sorteo para las tandas de penales en el Mundial

La FIFA busca cambiar la definición por penales en plena Copa del Mundo y eliminar uno de los dos lanzamientos de moneda del sorteo previo a cada tanda, con el objetivo de que un mismo equipo no pueda ser beneficiado dos veces.



De implementarse el cambio, se haría un solo sorteo, en el que el ganador deberá elegir entre comenzar la serie pateando o en qué arco hacerlo. Actualmente, ambas cosas se sortean y un sólo equipo tiene la oportunidad de ganar ambos beneficios, como fue el caso del PSG en la final de la última Champions League.

La institución presidida por Gianni Infantino se encuentra a la espera de la aprobación de la International FA Board, organismo que define las reglas del fútbol a nivel mundial. Si se acepta, se aplicará a partir de la fase eliminatoria, de 16avos de final en adelante.

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