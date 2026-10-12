La localidad neuquina del centro geográfico, Mariano Moreno se prepara para recibir este sábado 17 de octubre la segunda de su carrera de trail running, una propuesta que invita a recorrer los paisajes de la localidad a través del deporte y el contacto con la naturaleza.

La competencia tendrá tres distancias 6, 12 y 21 kilómetros, con diferentes niveles de dificultad. La propuesta busca convocar tanto a corredores experimentados como a quienes se animan por primera vez a disfrutar de una carrera en contacto con los escenarios naturales neuquinos.

Durante la presentación de la competencia, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial a este tipo de iniciativas, que permiten promover la actividad física y, al mismo tiempo, descubrir los distintos paisajes de Neuquén.

“Tenemos los mejores entornos naturales para que estas cosas sucedan”, señaló la ministra, quien puso en valor la posibilidad de que los neuquinos conozcan cada rincón de la provincia a través de actividades deportivas y turísticas. En este sentido, remarcó que conocer el territorio también contribuye a su preservación. “Nadie puede cuidar lo que no conoce”, expresó, al destacar la importancia de generar propuestas que permitan acercarse a los diferentes ambientes naturales de la provincia.

Esteves también señaló el impacto positivo que tendrá la carrera en Mariano Moreno y en las localidades cercanas, especialmente a partir del movimiento de corredores y acompañantes que demandarán servicios de alojamiento, gastronomía y comercio. La ministra subrayó además el trabajo que realiza la localidad para ampliar sus plazas de alojamiento formal, un aspecto que fortalece la oferta turística y brinda mayores posibilidades para quienes llegan a disfrutar de este tipo de acontecimientos.

El deporte como motor de las economías locales

Por su parte, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, resaltó el valor de las competencias deportivas como una herramienta para promover la actividad física y acercar a la comunidad a los distintos destinos neuquinos.

“Nosotros siempre promovemos la práctica de deporte y la práctica de actividad física, y estas carreras también nos dan el impulso para que todos los neuquinos y las neuquinas sigan conociendo nuestro territorio a través del deporte”, expresó.

Codermatz puso en relieve que este tipo de eventos también generan un movimiento que alcanza a las economías locales y regionales, al promover el turismo y movilizar a comercios y prestadores de servicios. “Que sea el deporte el que nos una”, sostuvo, al remarcar la importancia de continuar generando propuestas que permitan conocer y recorrer la provincia.

Para esta segunda edición, la organización ya cuenta con alrededor de 200 inscriptos y más de 300 preinscriptos, según informó el intendente de Mariano Moreno, Javier Huillipan, quien estimó que en los próximos días se completarán nuevas inscripciones. La propuesta invita a vivir una jornada diferente, donde el desafío deportivo se combina con la posibilidad de compartir en familia y descubrir los paisajes de la localidad.

Con distancias para distintos niveles y un escenario natural que suma estepa, valle y diferentes tipos de terreno, Mariano Moreno se prepara para recibir a corredores y acompañantes el próximo 17 de octubre. Las inscripciones se encuentran abiertas para participar en las modalidades de 6K, 12K y 21K y ser parte de una jornada que propone disfrutar del deporte, la naturaleza y los paisajes neuquinos.

En la conferencia también participaron el subsecretario de Turismo provincial, Sergio Sciacchitano y autoridades del gobierno de Mariano Moreno. Formulario para inscripción en el siguiente enlace: https://cronometrajeinstantaneo.com/inscripciones/trail-de-moreno-el-corazon-de-neuquen-corre-con-vos-2026